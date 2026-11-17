Miehittämättömiin ilmalaivoihin erikoistunut suomalaisyhtiö Kelluu on esitellyt uuden HALO-teknologian, joka muuttaa sen ilmalaivat lentäviksi passiivitutkiksi. Yhtiön mukaan ratkaisu on kehitetty vastaamaan erityisesti Naton itäisen sivustan ilmatilan valvonnan tarpeisiin.

HALO-ilmalaivojen runkoon on integroitu antennit, jotka vastaanottavat radio-, televisio- ja mobiiliverkkosignaaleja ja havaitsevat kohteet näiden signaalien heijastumista. Kelluun mukaan järjestelmä ainoastaan vastaanottaa signaaleja eikä lähetä omaa signaalia lainkaan, joten sitä on erittäin vaikea paikantaa ja havaita.





Kelluun mukaan perinteiset, maassa sijaitsevat tutkajärjestelmät ovat muuttuneet haavoittuvaisiksi satelliittikuvia hyödyntäville drooneille. Korkealla ilmassa liikkuva ilmalaiva on vaikeampi maali, ja korkeuden ansiosta HALO-järjestelmä yli kaksinkertaistaa perinteisten maanpäällisten passiivitutkien kantaman, sillä maan kaarevuus ei rajoita näkyvyyttä yhtä paljon.

Kustannustehokkuus on yhtiön mukaan merkittävä, sillä yksi lentotunti Kelluun ilmalaivalla maksaa jopa 180 kertaa vähemmän kuin miehitetyillä tutkakoneilla.

"Kelluulla on erityinen syy rakentaa tätä teknologiaa itäiselle sivustalle. Tehtaamme sijaitsee 60 kilometrin päässä Venäjän rajasta, ja me asumme täällä. Olemme kyllästyneet odottamaan, että joku muu jostakin muualta toisi tämän kyvykkyyden tänne", sanoo Kelluun toimitusjohtaja Janne Hietala tiedotteessa.

Nykyinen Kelluun ilmalaivamalli pysyy ilmassa 12 tuntia kerrallaan, ja seuraavan sukupolven mallin tavoitteena on 36 tunnin lentoaika. Ilmalaivojen toimintavarmuutta on testattu –36 asteen pakkasesta aina +40 asteen helteeseen. Kalusto on osallistunut viimeisen vuoden aikana 16 Nato-harjoitukseen, joissa se on toiminut yhtäaikaisesti tiedustelualustana, droonintorjunnassa sekä 5G-verkkona.

Vuoden 2027 alussa käynnistyy suljettu pilottivaihe, johon yhtiö etsii parhaillaan viittä kumppanimaata ensimmäisiksi käyttäjiksi.





Tuotantokapasiteettiaan yhtiö kasvattaa parhaillaan Joensuun GreenParkiin rakentuvalla uudella tehtaalla. Kesällä 2027 valmistuva tehdas kolminkertaistaa Kelluun tuotantokapasiteetin ja nostaa vuosituotannon sataan autonomiseen ilmalaivaan. Uusi tehdas työllistää täydessä kapasiteetissa arviolta 70–80 henkilöä.