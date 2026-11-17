Näin käsittämättömän paljon dataa GTA VI on haukannut nettiliikenteestä
Jokainen pelialaa seuraava lienee tähän mennessä jo tietoinen, että Rockstarin pitkään odotettu peli GTA VI julkaistaan 19. marraskuuta, 2026.
Pelin ennakkotilausten määrä on jo ennen julkaisua sekin hurjissa lukemissa: analytiikkayhtiö Sensor Tower arvioi, että GTA VI:sta on ostettu jo nyt 15,8 miljoonaa kopiota.
Ja sekin on jo hyvin tiedossa, että pelin latauskoko on valtava: 212 gigatavua.
Tuosta yhdistelmästä on syntynyt yksi internetin historian suurimmista tiedostolatausten piikeistä: jo viime viikolla kerrottiin, että konsoleille ennakkoon latautuvat GTA VI -pelin tiedostot nostivat Suomenkin verkkoliikenteen määriä 40 prosenttia tavanomaiseen tasoon nähden.
Mutta paljonko dataa sitten globaalisti oikein siirretään..?
Jos lyödään edellämainitut luvut taskulaskimeen, päädytään aivot nyrjäyttävään datamäärään: 212 gigatavua kertaa 15,8 miljoonaa lataajaa tarkoittaa yhteensä 3,5 miljardia gigatavua eli 3,3 miljoonaa teratavua eli 3200 petatavua eli 3,1 eksatavua (käytettäessä jakajana 1024:aa).
Aiemmilla, vanhoilla ennakkotilausten määrillä joku oli jo aiemmin sosiaalisessa mediassa samaa laskeskellutkin.
Samaisessa somejulkaisussa oli myös pohdittu sitä, että datamäärän välittäminen tyypillisen sisällönjakeluverkkojen (CDN) veloittamilla kustannuksilla maksaisi Rockstarille noin viidestä kolmeentoista miljoonaa dollaria pelkkinä tiedonsiirtokustannuksina.
Mutta viiden Blu-ray -levyn painaminen fyysisinä levyinä jokaista ostajaa kohden maksaisi luonnollisesti huomattavasti enemmän - joka on tietysti looginen syy sille, miksi pelin "fyysinenkin" painos on vain latauskoodin sisältävä laatikko.
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