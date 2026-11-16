Suomen Tulli on osallistunut Europolin johtamaan kansainväliseen Operaatio TorNadoon, joka kohdistui pimeässä verkossa toimivaan kyberrikollisuuteen, huumausainekauppaan ja ampuma-aserikoksiin.

Toukokuun 2025 ja lokakuun 2026 välisenä aikana toteutetussa operaatiossa oli mukana viranomaisia yhteensä 14 maasta.

Suomessa Tulli kohdensi toimenpiteensä erityisesti vuonna 2024 kaadetun Sipulitie-kauppapaikan käyttäjiin. Tullissa on tutkittu operaatioon liittyen kaikkiaan 159 rikosta, joissa epäiltyinä on kauppapaikan ostajia. Europolin julkaiseman maakohtaisen tilaston mukaan Suomessa tehtiin operaation puitteissa yksi pidätys sekä 159 kuulustelua.

"Tulli tutki operaation aikana kaksi verkkorikoskokonaisuutta, joiden yhteydessä tehtiin kotietsintöjä, takavarikointeja ja pidätyksiä. Tapauksia on tutkittu muun muassa törkeinä huumausainerikoksina, ja toisessa tapauksessa Tulli on ottanut epäillyltä omaisuutta vakuustakavarikkoon noin 94 000 euron arvosta", kertoo Tullin läntisen rikostutkinnan päällikkö Marko Onttonen.

Tulli on vuosien varrella ajanut alas useita pimeän verkon kauppapaikkoja, kuten Sipulikanavan vuonna 2017, Silkkitien vuonna 2019, Sipulimarketin vuonna 2020, Piilopuodin vuonna 2023 sekä Sipulitien ja Tsätin vuonna 2024.





Onttosen mukaan kauppapaikkojen alasajon yhteydessä saaduilla tiedoilla on avattu tuhansia uusia rikostutkintoja sekä huumeiden myyjiä että ostajia kohtaan. Tutkinnat ovat johtaneet myös kymmenien eri kryptovaluuttojen takavarikkoihin, joiden arvo nousee useisiin miljooniin euroihin.

Yhteensä Operaatio TorNadossa 14 maassa toteutetut toimet johtivat maailmanlaajuisesti 354 pidätykseen ja 304 kotietsintään. Eniten pidätyksiä tehtiin Yhdysvalloissa (132), Isossa-Britanniassa (59), Unkarissa (45) ja Saksassa (41).

Operaation aikana viranomaiset takavarikoivat maailmanlaajuisesti yli 210 miljoonan euron arvosta käteistä ja kryptovaluuttoja, joista Euroopan osuus oli yli 60 miljoonaa euroa ja Yhdysvaltojen yli 150 miljoonaa euroa. Lisäksi viranomaisten haltuun päätyi yli 200 ampuma-asetta, yli miljoona reseptilääketablettia sekä tuhansia kiloja huumausaineita.

Kansainväliset jatkotoimet kohdistuivat viiden aiemmin kaadetun suuren pimeän verkon kauppapaikan myyjiin ja ostajiin. Lisäksi viranomaiset iskivät yksittäisten myyjien omiin verkkokauppoihin, keskustelufoorumeille ja salattuihin viestipalveluihin. Europol tuki viranomaisia tutkintojen koordinoinnin ohella lohkoketjuanalyysillä, joiden avulla laittomia rahavirtoja jäljitettiin.

Europolin tuoreen IOCTA 2026 -uhka-arvion mukaan kaadettujen alustojen tilalle perustetaan nopeasti uusia. Lisäksi toiminta siirtyy yhä vahvemmin hybridiekosysteemeihin, joissa pimeän verkon foorumit ja päästä päähän salatut pikaviestisovellukset hämärtävät pintaverkon ja pimeän verkon välisiä rajoja.

Kansainvälisessä kyberrikollisuuden torjunnassa Suomen Tullin asiantuntemuksella on vakiintunut rooli. Tulli avustaa ulkomaisia viranomaisia muun muassa palvelinten takavarikoinneissa ja varallisuuden jäljittämisessä, kouluttaa viranomaisia sekä tarjoaa konsultointiapua uusien kansallisten kyberrikollisuusyksiköiden perustamisessa.