Hyväntekeväisyyteen painottuvista pelipaketeistaan tunnettu PC-pelikauppa Humble Bundle on julkaissut sivustouudistuksen, joka on herättänyt käyttäjien keskuudessa kritiikkiä. Reddit-käyttäjien alun perin huomaama ja pelisivusto Kotakun testaama uudistus vaikuttaa niin sanotusti tekoälyllä vibe-koodatulta, ja sen yhteydessä palvelusta on kadonnut keskeisiä tietoturvaominaisuuksia.

Sivustolta on poistettu kokonaan mahdollisuus kaksivaiheiseen tunnistautumiseen. Tilin tietoturva-asetuksista ei löydy enää lainkaan valintaa suojauksen käyttöönotolle tai poistamiselle.

Lisäksi tilien perustason varmistukset puuttuvat nyt kokonaan. Jos käyttäjä on kirjautuneena sisään, tilin salasanan voi vaihtaa uuteen ilman, että järjestelmä kysyy nykyistä salasanaa. Sähköpostiosoitetta vaihdettaessa vahvistusviesti puolestaan lähetetään ainoastaan uuteen osoitteeseen, eikä vanhaan sähköpostiin lähde minkäänlaista ilmoitusta muutoksesta. Kotaku testasi toimintoja itse ja vahvisti puutteiden pitävän paikkansa.



Puutteiden vuoksi ulkopuolisen on helppoa kaapata tili haltuunsa, mikäli hän pääsee käsiksi avoimeen istuntoon. Käyttäjien kannattaakin poistaa Humble-tileilleen tallennetut maksukortti- ja maksutiedot välittömästi, kunnes yhtiö saa tietoturvaongelmat korjattua.

Palvelu ei myöskään enää erottele lunastettuja ja lunastamattomia pelejä tai pelikoodeja toisistaan, mikä vaikeuttaa huomattavasti suurten pelikirjastojen selaamista ja käyttämättömien koodien löytämistä.

Käyttäjät eivät myöskään voi enää pysyä kirjautuneena palveluun, vaan pelikirjastoon mentäessä sisäänkirjautuminen on tehtävä joka kerta uudelleen. Osa käyttäjistä on lisäksi raportoinut virheilmoituksista, jotka estävät uusien pelipakettien ostamisen kokonaan.

Kotaku kertoo pyytäneensä kommenttia tilanteesta IGN:n omistamalta Humblelta, mutta yhtiö ei ole toistaiseksi vastannut tiedusteluun.