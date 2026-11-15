Softavinkki: Ohjelma Sonyn kuulokkeiden hallintaan tietokoneella

Sony tekee loistavia kuulokkeita, joissa etenkin melunvaimennus on aivan huippuluokkaa. Yhtiön kuulokkeet ovatkin erittäin yleisiä toimistotyöläisten käytössä, jossa laadukkaalle melunvaimennukselle on erityisen paljon tarvetta.

Mutta Sony ei tunnu käsittävän tätä tuotteidensa kohderyhmää lainkaan, sillä japanilaisjätti markkinoi kuulokkeitaan pitkälti urbaaneille, kaupungissa kuulokkeet korvillaan käveleville kuluttajille.

Tämä näkyy siinä, että Sonyn kuulokkeita ei pysty hallitsemaan millään tavalla tietokoneelta käsin. Mitään asetuksia, taajuuskorjaimen säätöjä tai vastaavaa ei yksinkertaisesti voi muuttaa mitenkään muuten kuin Sonyn kännykkäsovelluksen kautta.

Olemme tätä asiaa moittineet arvosteluissamme, kuten mm. viimeksi Sony WH-1000XM6 -kuulokkeiden arvostelussamme.

Nyt tähän on onneksi tullut helpotusta avoimen lähdekoodin projektin muodossa: MIT-lisenssillä julkaistu Sony Device Center mahdollistaa kaikkien tärkeimpien asetusten säätämisen suoraan tietokoneelta käsin.



Ohjelma on vibekoodattu ja tekoälyn avulla on purettu (reverse engineering) Sonyn käyttämä kuulokkeiden langaton protokolla, jotta ohjelma olisi ylipäätään saatu tehtyä.

Mutta kiinnostuneiden kannattaa pistää Sony Device Center testiin. Ohjelma toimii sekä Windowsilla, Linuxilla että macOS:llä. Ainoastaan ARM-pohjaisessa Windowsissa kuulokkeiden hallinta ei omassa kokeilussamme toiminut, mutta x64-pohjaisella Windowsilla se pelasi kuten pitikin. Testasimme sovellusta sekä WH-1000XM6 että Sony WH-1000XM5 -kuulokkeilla. Ohjelma tukee myös Sonyn XM-sarjan nappikuulokkeita sekä muutamia muita Sonyn kuulokemalleja.

Ohjelman latauslinkki ja asennusohjeet löytyvät täältä:

Lataa Sony Device Center