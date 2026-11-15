Logitech antaa työntekijöilleen vapaapäivän GTA VI:n julkaisupäivänä
Maailman odotetuin pelijulkaisu lähestyy vauhdilla, kun vuosia kehityksessä ollut GTA VI saapuu vihdoin pelattavaksi 19. marraskuuta, 2026.
Taloustutkijat ovat jo arvioineet, että pelin julkaisu saattaa maksaa Yhdysvaltain taloudelle jopa miljardin dollarin verran, kun ihmiset ottavat "sairaslomaa" peliä pelatakseen.
Sveitsiläinen teknologiajätti Logitech on päättänyt sen sijaan myöntyä suosiolla pelin julkaisun aiheuttamalle kiinnostukselle.
Yhtiö antaa kaikille työntekijöilleen yhden päivän vapaaksi, jotta työntekijät voivat pelata GTA 6:sta, stressaamatta töistä.
Logitech perustelee päätöstään myös tutkimuksilla, joiden mukaan videopeleissä hankitut taidot muuttuvat pystytään muuttaman varsin tehokkaasti taidoiksi myös työelämässä - mm. monimutkaisten ongelmien ratkaisujen kyvykkyyksiksi.
Luonnollisestikin Logitechin työntekijät saavat itse päättää mitä pelejä pelaavat vapaapäivän aikana eli GTA VI ei ole mikään pakollinen valinta kenellekään. Vapaapäivän saavat kaikki työntekijät, myös harjoittelijat.
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