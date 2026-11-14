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Lista: AfterDawnin Black Friday -vinkit

Black Friday 2026 - lista parhaista tarjouksista (tilanne 14.11.)

Black Friday 2026 - lista parhaista tarjouksista (tilanne 14.11.)
Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Virallinen Black Friday on tänä vuonna 27.11., mutta totuttuun tapaan vuoden 2026 tarjouskampanjat tärähtivät käyntiin jo marraskuun alussa, kun suurimmat elektroniikkakauppiaat julkaisivat ensimmäiset kampanjatuotteensa.

Kuten tavallista, käymme läpi kaikki Black Friday -tarjoukset käsin ja nostamme tälle listalle tuotteet, joiden hinta on selkeästi halvemmalla tasolla kuin edeltävän kolmen kuukauden aikana - missään kotimaisessa verkkokaupassa.

Eli listallemme eivät päädy "tekaistut" alennukset, joissa tuotteen hintaa on nostettu hetkellisesti ennen Black Friday -kampanjan alkua.

Päivitämme tätä sivua säännöllisesti, kun tarjouksia tulee lisää, hinnat muuttuvat tai jokin tuote loppuu jälleenmyyjiltä. Joten lisää tämä sivu kirjanmerkkeihin tai vaikka aloitussivuksesi marraskuun ajaksi, jotta et missaa tarjousnostojamme.

Tänä vuonna kampanjat näyttävät alkavan robotti-imurien vetämänä ja mm. Googlen Pixel 11 -kännykkämallisto on ollut oikein houkuttelevan hintainen jo Black Fridayn alkumetreiltä lähtien. Marraskuun puolivälissä kaikki suuret jälleenmyyjän, mukaanlukien kaikki operaattorit, ovat jo julkistaneet ensimmäiset Black Friday -tarjouksensa. Päivitämme tarjouksia jatkuvasti, kun kampanjat elävät - ja toki, myös kun tarjoustuotteet loppuvat.

Alta löydät tämän hetken voimassa olevat tarjoukset:


Robotti-imurit

Dreame X50 Ultra


Dreame X60 Ultra


Roborock Saros 20 Sonic


Roborock QR 798


Roborock Q7 TF+


iRobot Roomba 115 Combo


iRobot Roomba Combo Plus 575


Roborock Qrevo 2 Pro


Roborock Qrevo Edge 2


Kännykät

Motorola moto G87 (256GB)


Fairphone 6 (8/256GB)


Samsung Galaxy A57 (8/128GB)


Google Pixel 11 Pro (12/256GB)


Google Pixel 11 Pro (16/512GB)


Google Pixel 11 (12/256GB)


Google Pixel 11 Pro XL (12/256GB)


Google Pixel 11 Pro Fold (16/256GB)


Apple iPhone 18 Pro (256GB)


Apple iPhone 18 Pro Max (256GB)


Älykellot

Google Pixel Watch 5 (45mm / WiFi)


Google Pixel Watch 5 (41mm / WiFi)


OLED-televisiot

Suosittelemme lukemaan oppaamme, jossa selitämme mitä eroa on OLED, QLED ja LED -televisioilla.

Samsung S85H, 65 tuumaa, OLED, vm 2026


Samsung S85H, 55 tuumaa, OLED, vm 2026


Kuulokkeet

Apple Airpods 4 aktiivisella melunvaimennuksella (ANC)


Sony WH-1000XM4C -kuppikuulokkeet


Sony WH-1000XM6 -kuppikuulokkeet


Sony WF-1000XM6 -nappikuulokkeet


Muut tuotteet

PNY CS1030 1 teratavun SSD-asema (M.2 / NVMe)

  • alin hinta nyt: 129 euroa
  • Hinnat muissa kaupoissa
  • Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 129 euroa
    (asema nostona osittain siksi, että SSD-levyjen hinnat heittelevät nyt erittäin villisti - ja hinta on nyt varsin maltillinen)


Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.

Päivitetty 11.11. kello 00:45: Lisätty Gigantin puhelintarjouksia ja älykellotarjouksia, päivitetty yhden robotti-imurin tarjoushintaa aiempaa alemmas.

Päivitetty 12.11. kello 00:11: Lisätty robotti-imureita ja Applen kuulokkeet.

Päivitetty 14.11. kello 16:15: Lisätty kuulokkeita, päivitetty Pixel 11:n hinta.

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