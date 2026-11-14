EU ehdottaa digipakettia kuluttajien suojaksi – rikkomuksista isot sakot

Euroopan komissio on esittänyt uuden lakipaketin, jonka tavoitteena on tuoda verkkokauppaan ja digitaalisiin palveluihin yhtä vahva kuluttajansuoja kuin perinteisissä kivijalkakaupoissa on. Paketti koostuu digitaalista oikeudenmukaisuutta koskevasta säädöksestä (Digital Fairness Act) sekä kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen tarkistuksesta.

Komission mukaan noin 60 prosenttia kuluttajista tekee ostoksia verkossa, mutta samaan aikaan verkko-ostajilla on yli 60 prosenttia suurempi riski kohdata ongelmia kuin kivijalkakaupoissa asioivilla. Uudistusten arvioidaan tuovan EU-kuluttajille jopa 13,7 miljardin euron säästöt vuodessa.

Uudella säädöksellä aiotaan kieltää niin sanotut pimeät käytännöt eli manipuloivat markkinointitaktiikat. Esimerkiksi valheelliset väitteet siitä, että tuote on melkein loppuunmyyty, kielletään.





Hinnoitteluun vaaditaan lisää läpinäkyvyyttä erityisesti virtuaalisilla sovelluksen sisäisillä valuutoilla tehtäviin ostoksiin sekä dynaamiseen hinnoitteluun. Esimerkiksi kulttuuri- ja urheilutapahtumien lipunmyynnin virtuaalijonoissa yritysten on näytettävä sekä sen hetkinen hinta että korkein mahdollinen hinta.

Palveluihin vaaditaan myös sisäänrakennettua oikeudenmukaisuutta, mikä antaa kuluttajille mahdollisuuden kytkeä pois päältä riippuvuutta aiheuttavia suunnitteluominaisuuksia, kuten liialliseen käyttöön tai rahankäyttöön kannustavat jatkuvat kehotukset. Alaikäisille suunnatuista peleistä kielletään kokonaan rahapelien kaltaiset pay-to-win- ja pay-to-progress-ominaisuudet.

Lisäksi alaikäisiin kohdistuvaa epäreilua personoitua mainontaa ja hinnoittelua rajoitetaan, ja vaikuttajat velvoitetaan kertomaan kaupallisesta sisällöstä entistä selkeämmin.

Digitaalisten sopimusten ja tilausten peruuttamisesta tehdään helpompaa, ja tilausloukuiksi muuttuvat maksuttomat kokeilut sekä ei-toivotut automaattiset uusimiset lopetetaan. Kuluttajille turvataan jatkossa myös oikeus kommunikoida oikean asiakaspalvelijan kanssa sekä selkeät oikeudet tilanteissa, joissa ostoksia tehdään tekoälyagentin avustuksella.





Sääntöjen rikkomisesta on luvassa tuntuvat seuraukset. Komissio esittää itselleen suoria valtuuksia tutkia laajamittaisia sisämarkkinoihin vaikuttavia tapauksia ja määrätä sakkoja, jotka ovat jopa kuusi prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta vuotuisesta liikevaihdosta. EU:n ulkopuolisten yritysten on myös nimettävä unioniin laillinen edustaja viranomaisyhteistyötä varten.

"Sisämarkkinat elävät 450 miljoonan kuluttajansa kautta. EU:n lainsäädännön on pysyttävä ajan tasalla sen suhteen, miten ihmiset asuvat, tekevät ostoksia ja harjoittavat liiketoimintaa. Tämä uudistus tekee kuluttajien arjesta yksinkertaisempaa, oikeudenmukaisempaa ja turvallisempaa sekä tarjoaa yrityksille selkeyttä ja luottamusta, joita ne tarvitsevat menestyäkseen", sanoo komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen tiedotteessa.

Kyseessä on vasta komission esitys, ja ehdotuksista keskustellaan seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.