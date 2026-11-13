Nintendo ryhtyi jahtaamaan Switch-emulaattoreita
Nintendo tunnetusti vihaa ajatustakin siitä, että yhtiön pelejä voisi pelata millään muulla alustalla kuin Nintendon omilla pelikonsoleilla.
Tästä on seurannut vuosien mittaan se, että Nintendo on hyökännyt hyvin ärhäkästi erilaisten emulaattoreiden kimppuun oikeusteitse. Niin nytkin.
Emulaattorillahan tarkoitetaan siis ohjelmistoa, jolla toisen laitteiston pelejä tai ohjelmia voi ajaa aivan toisella alustalla. Ja Nintendon ärsytyksen aiheena ovat olleet erityisesti emulaattorit, joilla Nintendo Switchin pelejä pystyy pelaamaan PC:llä.
Japanilaisjätti hyökkäsi voimalla tunnetuimman Switch-emulaattorin kimppuun jo pari vuotta sitten ja silloin se onnistuikin poistamaan valtavan suositun Yuzun hetkellisesti netistä.
Mutta koska kyseessä oli avoimen lähdekoodin projekti, oli projekti jo ehtinyt karata Nintendon kouran ulottumattomiin - joskin hieman vähemmän näkyville. Mutta Yuzun kehitys jatkui uusin voimin, vanhan lähdekoodin pohjalta hieman alkuperäisen Yuzun tiimin heitettyä pyyhkeen nurkkaan.
Toinen Nintendon lakitiimiä herättelevä konsepti ovat ns. modipiirit eli mod chipit. Niiden avulla alkuperäisen konsolin tietyt suojaukset saadaan poistettua - eli käytännössä Nintendo Switch -konsolilla, johon on asennettu modipiiri, voidaan pelata kopioituja Nintendon pelejä.
Nyt Nintendo on aloittanut uuden hyökkäyksen sekä modipiirien ohjelmistoja että emulaattoreita vastaan. Hyökkäyksen tärkeimpänä kohteena on maailman suurin avoimen lähdekoodin projektien varanto, eli GitHub.
GitHub julkaisi virallisella poistotilillään viikko sitten tiedot siitä, mitä projekteja GitHubista on Nintendon vaatimuksesta poistettu. Poistetuksi tuli kaiken kaikkiaan 144 repositorya eli koodiprojektia, joiden Nintendo katsoi rikkovan sen tekijänoikeuksia tai murtavan sen laitteissa olevia kopiointisuojauksia.
Todennäköisesti kaikista poistetuista projekteista löytyy kopioita myös muista avoimen lähdekoodin varannoista kuin GitHubista, joten Nintendon lakitiimillä riittänee töitä tämän kertaisen siivousoperaation kanssa pidempäänkin.
Ajoitus emulaattoreihin kohdistuvalle iskulle on sinänsä looginen, sillä emulaattoriskenessä riemuittiin aivan hiljattain sitä, miten Nintendon The Legend of Zelda: Ocarina of Time -peli saatiin pyörimään onnistuneesti PC:llä.
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