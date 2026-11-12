Alkuperäinen Star Wars palaa elokuvateattereihin helmikuussa 2027
Alkuperäinen Star Wars -elokuva, joka tunnetaan nykyisin nimellä Star Wars: New Hope, julkaistaan täysin uudelleen restauroituna versiona elokuvateattereissa.
Uusintakierros alkaa koko maailmassa 19. helmikuuta, 2027.
Kyseessä on ilmeisesti nimenomaan elokuvan alkuperäisestä versiosta tehty restauroitu versio, jossa ei ole elokuvan isän, George Lucasin vuosien mittaan tekemiä muutoksia. Vannoutuneimmat fanit ovat pitkään pitäneet joitain Lucasin muutoksia elokuvaan väärinä - joten mikäli huhut pitävät paikkaansa ja kyseessä on todellakin täysin alkuperäinen versio, fanilaumat lienevät varsin tyytyväisiä.
Star Warsin oikeudet nykyisin omistava Disney julkaisi virallisen julisteen tulevasta uusintaensi-illasta:
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