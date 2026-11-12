Nvidian perustaja Jensen Huang jättää yhtiön välittömästi

Teknologiajätti Nvidia on tiedottanut, että yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja ja pääjohtaja Jensen Huang eroaa tehtävistään sekä yhtiön hallituksesta välittömästi. Ilmoitus tulee vain päiviä sen jälkeen, kun Huang jäi kiinni salasuhteesta naiseen, jota Yhdysvaltain viranomaiset epäilevät kiinalaiseksi vakoojaksi.

Huang myönsi salasuhteen Nvidian henkilöstölle lähettämässään kirjeessä viikonloppuna, mutta kiisti vuotaneensa yhtiön salaisuuksia. Kohun seurauksena Nvidia aloitti sisäisen tutkinnan mahdollisista tietovuodoista, ja yhtiön osakekurssi lähti alkuviikosta laskuun.

Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Nvidian nykyinen talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja Colette Kress, joka hoitaa tehtävää oman toimensa ohella. Kress on työskennellyt Nvidialla syyskuusta 2013 lähtien, ja sitä ennen hän toimi lähes 25 vuotta taloushallinnon tehtävissä muun muassa Ciscolla ja Microsoftilla.



Samalla Nvidian hallitus on nimittänyt Harvey C. Jonesin yhtiön historian ensimmäiseksi hallituksen puheenjohtajaksi. Jonesilla on yli 30 vuoden kokemus teknologia-alalta yrittäjänä, johtajana ja sijoittajana.

Tiedotteessa uusi johto pyrkii rauhoittelemaan sekä asiakkaita että markkinoita. Jonesin mukaan hallituksella on täysi luottamus Kressiin ja kokeneeseen johtoryhmään, ja yhtiön toiminnan, asiakassitoumusten sekä tuotekehityssuunnitelmien odotetaan jatkuvan keskeytyksettä.

"Nvidian vahvuus on aina ollut sen ihmisissä, ja yhdessä johtoryhmämme kanssa olen sitoutunut rakentamaan sen poikkeuksellisen perustan päälle, jonka Jensen loi viimeisen 33 vuoden aikana. Jatkamme työtä, joka on tehnyt Nvidiasta johtavan toimijan kiihdytetyssä laskennassa ja tekoälyssä", väliaikainen toimitusjohtaja Colette Kress kommentoi tiedotteessa.

Nvidia julkistaa tilikauden 2027 kolmannen neljänneksen tuloksensa suunnitellusti tiistaina 17. marraskuuta.