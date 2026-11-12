Suomalainen tietotekniikkakauppa Multitronic on hakeutunut konkurssiin

Vuonna 1995 perustettu, vaasalainen tietotekniikkakauppa Multitronic Oy on hakeutunut konkurssiin.

Yhtiö on itse jättänyt konkurssihakemuksen Pohjanmaan käräjäoikeuteen ja hakemus on tullut vireille 11.11. Yhtiö on ollut talouslukujen valossa voitollinen ainakin viimeiset neljä vuotta, mutta sen liikevaihto on puolittunut vuoden 2021 jälkeen.

Asiasta uutisoitiin ensin io-tech.fi -sivustolla.

Ruutukaappaus Multitronicin verkkosivuilta 12.11.2026

Uutisemme kirjoitushetkellä Multitronic on sulkenut verkkokauppansa. Juridisesti yhtiö ei ole vielä konkurssissa, vaan siihen vaaditaan käräjäoikeuden päätös.

Mutta niiden asiakkaiden kannalta tilanne on vaikea, jotka ovat ehtineet tilata Multitronicilta tuotteita, eivätkä niitä ole vielä saaneet. Kävimme hieman läpi konkurssin logiikkaa vajaa 10 vuotta sitten.



Kun yhtiö käräjäoikeuden toimesta asetetaan konkurssiin, yhtiö siirtyy sellaisenaan tavallaan "uuden yhtiön" nimiin, jolla on myös täysin eri y-tunnus. Tuo "uusi yhtiö" on konkurssipesä, jonka lakisääteinen tehtävä on muuttaa konkurssipesä mahdollisimman tehokkaasti rahaksi, jolla pyritään kuittaamaan konkurssipesän velat - ja jolla ei ole juurikaan velvollisuuksia sitä edeltäneen yrityksen asiakkaisiin nähden. Luottokortilla vielä toimittamattomat ostokset maksaneet asiakkaat ovat parhaassa turvassa todennäköisen konkurssiin asettamisen jälkeen.

Multitronicin konkurssihakemus on samalla myös paha isku monelle pienemmän paikkakunnan tietokoneharrastajalle, sillä yhtiöllä oli myymälät Vaasan lisäksi myös Pietarsaaressa, Maarianhaminassa, Jyväskylässä ja Lappeenrannassa.