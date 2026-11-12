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Microsoftin palvelut ovat kaatuneet koko maailmassa - Teams, Outlook, ..

Microsoftin palvelut ovat kaatuneet koko maailmassa - Teams, Outlook, ..
Petteri Pyyny Petteri Pyyny
2 kommenttia

Microsoftin verkkopalvelut ovat nurin globaalisti.

Ongelmat koskettavat käytännössä kaikkia organisaatioiden käyttämiä Microsoftin verkkopalveluita: mm. Teams, Outlook, OneDrive ja Microsoft 365 -palvelut ovat nurin.

Ongelmat alkoivat jo Suomen aikaan noin kello 19:30, torstaina 12.11.2026 ja ovat jatkuneet tätä kirjoitettaessa jo kahden ja puolen tunnin ajan.

Ruutukaappaus DownDetector -sivustolta Microsoft Outlookin tilanteesta 12. marraskuuta, 2026
Kuva: DownDetector

kuva: DownDetector

Myös Microsoftin omat palveluiden tilaa seuraavat sivut kertovat samaa tarinaa: sen mukaan myös mm. Copilot 365 sekä Exchange ovat nekin nurin.

Tilannetietojen mukaan Microsoft ei vielä tiedä, mistä vika johtuu, mutta sitä selvitetään parhaillaan ja ongelma pyritään ratkaisemaan mahdollisimman pian.

2 KOMMENTTIA

mike67_11/2

Hetkellisesti huomasin hitautta mm. Outlook sähköpostissa. Näyttää nyt toimivan ihan normaalisti.

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mike67_12/2

Lainaus, alkuperäisen viestin kirjoitti mike67_1:

Hetkellisesti huomasin hitautta mm. Outlook sähköpostissa. Näyttää nyt toimivan ihan normaalisti.

Mutta hyvä uutinen. Ei tarvitse epäillä oman koneen tms. oikuttelua.

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