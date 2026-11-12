Microsoftin palvelut ovat kaatuneet koko maailmassa - Teams, Outlook, ..
Microsoftin verkkopalvelut ovat nurin globaalisti.
Ongelmat koskettavat käytännössä kaikkia organisaatioiden käyttämiä Microsoftin verkkopalveluita: mm. Teams, Outlook, OneDrive ja Microsoft 365 -palvelut ovat nurin.
Ongelmat alkoivat jo Suomen aikaan noin kello 19:30, torstaina 12.11.2026 ja ovat jatkuneet tätä kirjoitettaessa jo kahden ja puolen tunnin ajan.
kuva: DownDetector
Myös Microsoftin omat palveluiden tilaa seuraavat sivut kertovat samaa tarinaa: sen mukaan myös mm. Copilot 365 sekä Exchange ovat nekin nurin.
Tilannetietojen mukaan Microsoft ei vielä tiedä, mistä vika johtuu, mutta sitä selvitetään parhaillaan ja ongelma pyritään ratkaisemaan mahdollisimman pian.
2 KOMMENTTIA
mike67_11/2
Hetkellisesti huomasin hitautta mm. Outlook sähköpostissa. Näyttää nyt toimivan ihan normaalisti.
mike67_12/2
Mutta hyvä uutinen. Ei tarvitse epäillä oman koneen tms. oikuttelua.
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