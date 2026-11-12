Google Wallet laajenee älylukkoihin – ovi aukeaa puhelinta vilauttamalla tai pelkästään kävelemällä ovelle

Google on kertonut tuovansa tuen digitaalisille kotiavaimille osaksi Androidin Google Wallet -sovellusta. Ominaisuus julkaistaan heti Google Home -sovelluksen Public Preview -testiversiossa, ja sen jakelu kaikille käyttäjille käynnistyy lähiviikkojen aikana.

Yhteensopiva älylukko määritetään Google Home -sovelluksessa, minkä jälkeen digitaalisen kotiavaimen voi lisätä Google Walletiin maksukorttien ja muiden korttien rinnalle. Toteutus rakentuu Matter-sertifioitujen lukkojen tukeen sekä Connectivity Standards Alliancen (CSA) uuteen avoimeen Aliro-standardiin, jota Google on ollut mukana kehittämässä.

Käytännössä oven avaaminen onnistuu kahdella eri tavalla, eikä käyttäjän tarvitse kaivaa fyysistä avainta, näpytellä pääsykoodia tai avata erillistä lukkosovellusta. Tap to Unlock -toiminnolla ovi avautuu viemällä NFC-yhteydellä varustetun Android-puhelimen taustapuoli lähelle lukon lukijaa.

Oletuksena puhelimen näyttöä ei tarvitse erikseen herättää tai lukitusta avata, kunhan laitteen lukitus on avattu muutaman edellisen tunnin aikana.



Toinen avaustapa on kädet vapaana toimiva Unlock on Approach, joka avaa oven automaattisesti käyttäjän kävellessä lukon luo. Ominaisuus hyödyntää Ultra-Wideband-teknologiaa (UWB), ja se on oletuksena pois päältä, kunnes käyttäjä kytkee sen päälle Google Wallet -sovelluksessa.

NFC-pohjainen avaus toimii NFC-tuetuilla Android-puhelimilla, joissa on vähintään Android 9 -käyttöjärjestelmä. UWB-pohjainen lähitunnistus puolestaan edellyttää Aliro UWB -yhteensopivaa Android-puhelinta, joihin lukeutuvat julkaisuvaiheessa Google Pixel 10 Pro -sarja ja sitä uudemmat mallit. Wear OS -älykellot eivät ole julkaisuvaiheessa tuettuja.

Ominaisuuden käyttöönotto vaatii Aliro-standardia tukevan Matter-älylukon sekä Thread Border Router -tuella varustetun Matter-yhteensopivan Google-keskittimen, kuten Google TV Streamerin. Lisäksi puhelimeen on oltava asennettuna uusimmat versiot Google Home- ja Google Wallet -sovelluksista.

Julkaisuvaiheessa tuettuja älylukkoja ovat UWB- ja NFC-yhteyksiä tukeva Aqara u400, julkaisussa NFC:tä ja myöhemmin UWB:tä tukeva Schlage Sense Pro sekä Nuki Keypad 2 NFC. Googlen mukaan lisää yhteensopivia lukkoja on tulossa myöhemmin.

Yksi digitaalinen kotiavain sidotaan Google Home -sovelluksessa määritettyyn kotiin yksittäisen lukon sijaan, joten sama avain toimii kaikissa saman kodin yhteensopivissa Aliro-lukoissa. Mikäli käyttäjällä on sovelluksessa useampi koti, kullekin kodille voi lisätä oman avaimensa. Avain synkronoituu myös automaattisesti muihin yhteensopiviin Android-puhelimiin, joihin on kirjauduttu samalla Google Wallet -tilillä.

Myös muut Google Home -kotiin liitetyt perheenjäsenet voivat lisätä oman digitaalisen kotiavaimensa omaan henkilökohtaiseen Google Walletiinsa. Vierailijoille ja väliaikaisille kävijöille voidaan puolestaan luoda ja jakaa erillisiä pääsykoodeja Google Home -sovelluksessa. Käyttäjä voi poistaa kotiavaimen milloin tahansa Google Walletista, minkä lisäksi avain poistuu käytöstä automaattisesti, jos lukko poistetaan kodista tai käyttäjä poistuu kodin jäsenistä.