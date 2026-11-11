Teslan Avustettu ajo sai luvan Suomen teille

Uutisoimme aiemmin kesällä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pohtivan Teslan edistyneen ajoavustimen sallimista Suomessa jo syksyllä ennen koko EU-laajuista ratkaisua. Nyt virasto on tehnyt päätöksensä, ja järjestelmä on virallisesti sallittu Suomen tieliikenteessä.

Traficom vahvisti 10. marraskuuta tunnustaneensa Alankomaiden viranomaisen myöntämän ehdollisen tyyppihyväksynnän, minkä myötä Tesla voi aloittaa ominaisuuden tarjoamisen suomalaisille asiakkailleen välittömästi.

Suomi etenee käyttöönotossa muuta EU-prosessia nopeammalla aikataululla. Koko EU-alueen kattavan hyväksynnän odotetaan ratkeavan komission alaisessa ajoneuvoteknisessä työryhmässä (TCMV) tulevan talven aikana.

Traficomin mukaan nopeampaa etenemistä Suomessa edistivät Teslan järjestelmään tekemät muutokset sekä se, että suomalaisille käyttäjille haluttiin tarjota mahdollisuus tutustua toimintaan jo ennen kaikkein hankalimpia talviolosuhteita.



Aiemmin nimellä FSD (Supervised) eli "Täysin itsestään ajava (tarkkailua vaativa)" tunnetusta toiminnosta on karsittu pois kaikki viittaukset itsestään ajavuuteen. Jatkossa järjestelmästä käytetään virallisesti nimeä Tesla Avustettu ajo (Tesla Assisted Driving), mikä on huomioitu myös valmistajan suomen- ja ruotsinkielisissä materiaaleissa.

Pelkän nimen lisäksi myös järjestelmän toimintaan on tehty muutoksia erityisesti nopeuden sääntelyn osalta. Kuljettaja ei voi enää ohjata järjestelmää ylläpitämään jatkuvaa ylinopeutta. Lisäksi ylinopeuden mahdollistavat asetukset nollautuvat jokaisen auton uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.

Traficom huomauttaa Teslan järjestelmällä ajamisen tapahtuvan edelleen täysin kuljettajan vastuulla. Kuljettajan on valvottava auton toimintaa jatkuvasti ja oltava valmis puuttumaan virheisiin.

Traficom nostaa esiin myös suomalaisten talviolosuhteiden asettamat rajoitteet kameroihin tukeutuvalle tekniikalle. Vaikka talvi on huomioitu hyväksynnässä, kameroiden peittyminen lumeen, loskaan tai likaan heikentää toimintaa ja voi estää sen kokonaan.

Teslan Avustettu ajo saapuu käyttäjille ohjelmistopäivityksenä. Päivitys ei vaadi auton muutoskatsastusta, ellei ajoneuvoon ole tehty järjestelmän toimintaan vaikuttavia rakenteellisia muutoksia, kuten madaltavaa alustasarjaa tai poikkeavaa rengaskokoa. Ominaisuus koskee Teslan uusimman sukupolven laitteistolla varustettuja malleja, joita on Suomen autokannassa noin 6 500 kappaletta.