Starlink Mini 2 julkaistiin - aiempaa pienempi vastaanotin, mukana akku

SpaceX on julkaissut Starlink -satelliittinettistä käyttöön uuden, aiempaa pienemmän satelliittivastaanottimen.

Starlink Mini 2 on samalla ensimmäinen Starlinkin tukiasema, jossa on itsessään akku. Akku on myös helposti vaihdettavissa ja sen luvataan tarjoavan yhdellä latauksella 4,5 tunnin ajan yhtäjaksoista nettikäyttöä.

Akun ansiosta Starlinkin vastaanotinta voi kuskata mukana myös olosuhteissa, joissa sähköverkkoa tai sähkönsyöttöä ei ole helposti saatavilla. Akkua voi ladata USB-C:n kautta 60 watin nopeudella.

Vastaanotin taittuu varsin pieneen kokoon, ollen paksuhkon läppärin kokoinen kuljetustilaan taitettuna.

Starlink Mini 2:n ennakkotilaukset ovat avoinna Yhdysvalloissa ja siellä vastaanotin maksaa yhden akun kanssa 999 dollaria eli noin 895 euroa.