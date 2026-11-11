GTA VI:n ennakkolataus käynnistyi – Suomen yöllinen verkkoliikenne kasvoi yli 40 prosenttia
Maailman odotetuimpiin videopeleihin kuuluvan Grand Theft Auto VI:n ennakkolataus käynnistyi tiistain vastaisena yönä ja tämä näkyi tietoliikenneverkoissa Pohjoismaissa. Valokuituyhtiö GlobalConnectin mittausten mukaan internetliikenne kasvoi Suomessa tiistain vastaisena yönä yli 40 prosenttia tavanomaiseen tasoon verrattuna.
Suomessa verkkoliikenteessä havaittiin selvä piikki kello 1.00, jolloin dataliikenteen määrä oli noin 40 prosenttia tavanomaista suurempi. Vilkas liikenne jatkui läpi aamuyön, ja kello 4.30 liikennemäärä oli edelleen noin 42 prosenttia vertailutasoa korkeampi.
– Suuret kansainväliset peli- ja viihdeilmiöt näkyvät yhä selvemmin tietoliikenneverkoissa. GTA VI ennakkolataus aiheutti Suomessa poikkeuksellisen suuren liikennepiikin keskellä yötä. Kun verkkoliikenne kasvaa lyhyessä ajassa yli 40 prosenttia, se kertoo hyvin konkreettisesti siitä, kuinka valtavia datamääriä nykypäivän pelijulkaisut voivat liikuttaa, sanoo GlobalConnectin Suomen toimitusjohtaja Soile Hammargård.
Ennakkolataus aiheutti merkittävän kasvun verkkoliikenteessä myös Ruotsissa. Siellä liikenne oli kello 1.00 noin 20 prosenttia normaalia vilkkaampaa, ja aamuyöllä kello 4.00–5.30 välisenä aikana kasvu nousi jopa 50 prosenttiin normaaliin tasoon verrattuna.
Liikennepiikin taustalla on suosion lisäksi pelin valtava tiedostokoko. GTA VI:n ilmoitettu koko on noin 210 gigatavua. Tiedotteen mukaan yhden latauksen datamäärä vastaa noin 50–100 tunnin verran suoratoistokatselua. Yhden gigatavun lataaminen 1 Gbit/s -valokuituyhteydellä kestää keskimäärin alle 30 sekuntia, kun taas mobiililaajakaistayhteydellä vastaavaan lataukseen kuluu yli kolme minuuttia.
GlobalConnectin keräämät tiedot perustuvat sen verkkoon kuuluvan yli 20 000 suomalaisen kotitalouden mittausaineistoon. Liikennemääriä verrattiin kolmen edellisen tiistain vastaaviin kellonaikoihin.
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