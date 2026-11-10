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Stranger Thingsin esiosan Other Worldsin teaser julkaistiin

Stranger Thingsin esiosan Other Worldsin teaser julkaistiin
Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Netflixin valtaisaa suosiota kerännyt hittisarja Stranger Things saa jatkoa. Tai tavallaan ennakkoa.

Stanger Thingsin esiosan, Other Worlds -sarjan ensimmäinen teaseri julkaistiin. Tuleva sarja ei ole animaatiosarja, kuten monet muut spin-offit, vaan ihan oikeiden ihmisnäyttelijöiden tähdittämä sarja.

Other Worlds sijoittuu kolmea vuosikymentä ennen Stanger Thingsin tapahtumia, eli vuoteen 1955. Samalla se sijoittuu myös aikaan ennen teattereissa esitettävää The First Shadow -näytelmää.

Other Worlds tullaan julkaisemaan vuonna 2028, eli odottamista on vielä edessä vähintään reilun vuoden verran.

Teaseri on katsottavissa alla:


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