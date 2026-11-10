Stranger Thingsin esiosan Other Worldsin teaser julkaistiin
Netflixin valtaisaa suosiota kerännyt hittisarja Stranger Things saa jatkoa. Tai tavallaan ennakkoa.
Stanger Thingsin esiosan, Other Worlds -sarjan ensimmäinen teaseri julkaistiin. Tuleva sarja ei ole animaatiosarja, kuten monet muut spin-offit, vaan ihan oikeiden ihmisnäyttelijöiden tähdittämä sarja.
Other Worlds sijoittuu kolmea vuosikymentä ennen Stanger Thingsin tapahtumia, eli vuoteen 1955. Samalla se sijoittuu myös aikaan ennen teattereissa esitettävää The First Shadow -näytelmää.
Other Worlds tullaan julkaisemaan vuonna 2028, eli odottamista on vielä edessä vähintään reilun vuoden verran.
Teaseri on katsottavissa alla:
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