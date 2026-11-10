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Lista: AfterDawnin Black Friday -vinkit

Black Friday 2026 - lista parhaista tarjouksista (tilanne 11.11.)

Black Friday 2026 - lista parhaista tarjouksista (tilanne 11.11.)
Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Virallinen Black Friday on tänä vuonna 27.11., mutta totuttuun tapaan vuoden 2026 tarjouskampanjat tärähtivät käyntiin jo marraskuun alussa, kun sekä Verkkokauppa.com että Power julkaisivat ensimmäiset kampanjatuotteensa.

Kuten tavallista, käymme läpi kaikki Black Friday -tarjoukset käsin ja nostamme tälle listalle tuotteet, joiden hinta on selkeästi halvemmalla tasolla kuin edeltävän kolmen kuukauden aikana - missään kotimaisessa verkkokaupassa.

Eli listallemme eivät päädy "tekaistut" alennukset, joissa tuotteen hintaa on nostettu hetkellisesti ennen Black Friday -kampanjan alkua.

Päivitämme tätä sivua säännöllisesti, kun tarjouksia tulee lisää, hinnat muuttuvat tai jokin tuote loppuu jälleenmyyjiltä. Joten lisää tämä sivu kirjanmerkkeihin tai vaikka aloitussivuksesi marraskuun ajaksi, jotta et missaa tarjousnostojamme.

Tänä vuonna kampanjat näyttävät alkavan robotti-imurien vetämänä. Kännyköiden ja muiden kiinnostavien tuoteryhmien osalta isoimmat kampanjat käynnistynevät vasta lähempänä varsinaista Black Fridayn pääpäivää.

Alta löydät tämän hetken voimassa olevat tarjoukset:


Robotti-imurit

Dreame X50 Ultra


Dreame X60 Ultra


Roborock Saros 20 Sonic


Roborock QR 798


Roborock Q7 TF+


iRobot Roomba 115 Combo


iRobot Roomba Combo Plus 575


Kännykät

Motorola moto G87 (256GB)


Fairphone 6 (8/256GB)


Samsung Galaxy A57 (8/128GB)


Google Pixel 11 Pro (12/256GB)


Google Pixel 11 Pro (16/512GB)


Google Pixel 11 (12/256GB)


Google Pixel 11 Pro XL (12/256GB)


Google Pixel 11 Pro Fold (16/256GB)


Apple iPhone 18 Pro (256GB)


Apple iPhone 18 Pro Max (256GB)


Älykellot

Google Pixel Watch 5 (45mm / WiFi)


Google Pixel Watch 5 (41mm / WiFi)


OLED-televisiot

Suosittelemme lukemaan oppaamme, jossa selitämme mitä eroa on OLED, QLED ja LED -televisioilla.

Samsung S85H, 65 tuumaa, OLED, vm 2026


Samsung S85H, 55 tuumaa, OLED, vm 2026



Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.

Päivitetty 11.11. kello 00:45: Lisätty Gigantin puhelintarjouksia ja älykellotarjouksia, päivitetty yhden robotti-imurin tarjoushintaa aiempaa alemmas.

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