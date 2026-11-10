Black Friday 2026 - lista parhaista tarjouksista (tilanne 11.11.)
Virallinen Black Friday on tänä vuonna 27.11., mutta totuttuun tapaan vuoden 2026 tarjouskampanjat tärähtivät käyntiin jo marraskuun alussa, kun sekä Verkkokauppa.com että Power julkaisivat ensimmäiset kampanjatuotteensa.
Kuten tavallista, käymme läpi kaikki Black Friday -tarjoukset käsin ja nostamme tälle listalle tuotteet, joiden hinta on selkeästi halvemmalla tasolla kuin edeltävän kolmen kuukauden aikana - missään kotimaisessa verkkokaupassa.
Eli listallemme eivät päädy "tekaistut" alennukset, joissa tuotteen hintaa on nostettu hetkellisesti ennen Black Friday -kampanjan alkua.
Päivitämme tätä sivua säännöllisesti, kun tarjouksia tulee lisää, hinnat muuttuvat tai jokin tuote loppuu jälleenmyyjiltä. Joten lisää tämä sivu kirjanmerkkeihin tai vaikka aloitussivuksesi marraskuun ajaksi, jotta et missaa tarjousnostojamme.
Tänä vuonna kampanjat näyttävät alkavan robotti-imurien vetämänä. Kännyköiden ja muiden kiinnostavien tuoteryhmien osalta isoimmat kampanjat käynnistynevät vasta lähempänä varsinaista Black Fridayn pääpäivää.
Alta löydät tämän hetken voimassa olevat tarjoukset:
Robotti-imurit
Dreame X50 Ultra
- alin hinta nyt: 549 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Dreame X50 Ultra arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 639 euroa
Dreame X60 Ultra
- alin hinta nyt: 799 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Dreame X60 Ultra arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 899 euroa
Roborock Saros 20 Sonic
- alin hinta nyt: 699 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Roborock Saros 20 Sonic tekniset tiedot
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 799 euroa
Roborock QR 798
- alin hinta nyt: 299 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Roborock QR 798 tekniset tiedot
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 359 euroa
Roborock Q7 TF+
- alin hinta nyt: 159 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Roborock Q7 TF+ tekniset tiedot
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 179 euroa
iRobot Roomba 115 Combo
- alin hinta nyt: 99 euroa
HUOM! Vaatii sen, että tilaa kaupan uutiskirjeen ja syöttää ostoskoriin koodin ETUILU
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 135 euroa
iRobot Roomba Combo Plus 575
- alin hinta nyt: 349 euroa
HUOM! Vaatii sen, että tilaa kaupan uutiskirjeen ja syöttää ostoskoriin koodin ETUILU
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 449 euroa
Kännykät
Motorola moto G87 (256GB)
- alin hinta nyt: 299 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Motorola moto G87 tekniset tiedot
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 383 euroa
Fairphone 6 (8/256GB)
- alin hinta nyt: 499 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Fairphone 6:n tekniset tiedot
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 539 euroa
Samsung Galaxy A57 (8/128GB)
- alin hinta nyt: 299 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Samsung Galaxy A57:n tekniset tiedot
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 333 euroa
Google Pixel 11 Pro (12/256GB)
- alin hinta nyt: 759 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Google Pixel 11 Pron tekniset tiedot
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 1065 euroa
Google Pixel 11 Pro (16/512GB)
- alin hinta nyt: 889 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Google Pixel 11 Pron tekniset tiedot
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 1324 euroa
Google Pixel 11 (12/256GB)
- alin hinta nyt: 599 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Google Pixel 11:n tekniset tiedot
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 889 euroa
Google Pixel 11 Pro XL (12/256GB)
- alin hinta nyt: 969 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Google Pixel 11 Pro XL:n tekniset tiedot
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 1308 euroa
Google Pixel 11 Pro Fold (16/256GB)
- alin hinta nyt: 1589 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Google Pixel 11 Pro Foldin tekniset tiedot
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 2089 euroa
Apple iPhone 18 Pro (256GB)
- alin hinta nyt: 1399 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Apple iPhone 18 Pron tekniset tiedot
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 1509 euroa
Apple iPhone 18 Pro Max (256GB)
- alin hinta nyt: 1559 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Apple iPhone 18 Pron tekniset tiedot
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 1659 euroa
Älykellot
Google Pixel Watch 5 (45mm / WiFi)
- alin hinta nyt: 369 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 399 euroa
Google Pixel Watch 5 (41mm / WiFi)
- alin hinta nyt: 319 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 369 euroa
OLED-televisiot
Suosittelemme lukemaan oppaamme, jossa selitämme mitä eroa on OLED, QLED ja LED -televisioilla.
Samsung S85H, 65 tuumaa, OLED, vm 2026
- alin hinta nyt: 1199 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 1399 euroa
Samsung S85H, 55 tuumaa, OLED, vm 2026
- alin hinta nyt: 899 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 969 euroa
Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.
Päivitetty 11.11. kello 00:45: Lisätty Gigantin puhelintarjouksia ja älykellotarjouksia, päivitetty yhden robotti-imurin tarjoushintaa aiempaa alemmas.
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