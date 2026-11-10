Nvidian toimitusjohtaja petti vaimoaan kiinalaiseksi vakoojaksi epäillyn naisen kanssa - tiedossa historian kallein avioero?

Maailman pörssejä on heilutellut tällä viikolla tarina, joka on ikiaikaisen vanha, vaikka se kytkeytyykin tiukasti kuumimpaan teknologiahypeen.

Teknologiajätti Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang jäi viikonloppuna kiinni salasuhteesta naiseen, jota Yhdysvaltain viranomaiset epäilevät kiinalaiseksi vakoojaksi. Huang on kiistänyt väitteet, että hän olisi vuotanut Nvidian salaisuuksia suhteen toiselle osapuolelle. Lisäksi Kiina on kiistänyt väitteet, että nainen, kehen Huangilla oli suhde, olisi Kiinan vakoilija.

Skandaali lähti aukenemaan viikonlopun aikana ja Huang lähetti sunnuntaina koko Nvidian henkilöstölle kirjeen, jossa hän myönsi salasuhteen.

Nvidia on aloittanut sisäisen tutkinnan skandaaliin liittyen. Tutkinnassa on tarkoitus selvittää myös se, onko Huang vuotanut yhtiösalaisuuksia ulkopuolisille tahoille - eli salasuhteen toiselle osapuolelle.



Suhteen paljastumisen jälkeen Nvidian osakekurssi on laskenut jo kaksi päivää putkeen - tänään tiistaina kurssi oli eiliseenkin nähden jo noin 7 prosentin luisussa. Markkinoilla huolta aiheuttaa se, että Nvidia on hyvin vahvasti henkilöitynyt Huangiin ja kohun pelätään haittaavan Nvidian toimintaa.

Huolta sijoittajissa herättää myös se, että ei ole tiedossa, onko Huangilla ja hänen puolisollaan Lori Huangilla avioehto - ja aikooko pari erota kohun vuoksi.

Mikäli pariskunnalla ei ole avioehtoa ja he päätyvät skandaalin vuoksi avioeroon, avioerosta voisi tulla historian kallein, sillä Jensen Huangin omaisuuden arvon arvioidaan olevan noin 162 miljardia dollaria.