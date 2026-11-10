EU: TikTokin suosittelut rikkovat lakia – katseluaika jyrää käyttäjän omat valinnat

Euroopan komissio totesi viime viikolla alustavissa havainnoissaan videopalvelu TikTokin rikkovan EU:n digipalvelusäädöstä (DSA). Syynä ovat palvelun suositusalgoritmin puutteet, joiden katsotaan ajavan käyttäjiä haitallisiin sisältökierteisiin.

Komission mukaan TikTokin For You- eli Sinulle-syöte suosittelee sisältöä, kuten toki jo hyvin tiedossa on ollutkin, käyttäjän aiemman sitoutumisen perusteella.

Jos käyttäjä katselee tai tykkää toistuvasti videoista, jotka käsittelevät esimerkiksi surua, eristäytymistä, kehonkuvaa tai painonpudotusta, algoritmi tulkitsee vuorovaikutuksen positiiviseksi kiinnostukseksi ja tarjoaa jatkossa yhä enemmän vastaavaa materiaalia.

Tällainen jatkuva altistuminen voi komission mukaan heikentää erityisesti nuorten käyttäjien mielenterveyttä, lisätä ahdistuneisuutta sekä pahentaa mahdollisia syömishäiriöitä.

Komissio toteaa, ettei käyttäjille tarkoitettu "Ei kiinnosta" -painike riitä muuttamaan syötettä toivotulla tavalla. Suositusalgoritmi asettaa videoiden parissa vietetyn katseluajan etusijalle käyttäjän omien toiveiden sijaan. Vaikka käyttäjä pyrkisi estämään tietynlaisen sisällön näkymisen, passiivinen viivyttely videon äärellä kumoaa tämän valinnan.



Komission näkemyksen mukaan TikTokin on muutettava suositusjärjestelmänsä rakennetta. Palvelun tulisi luopua katseluajan käyttämisestä suositusten ohjaajana, nojata enemmän käyttäjän omiin nimenomaisiin valintoihin, parantaa hallintatyökalujen saatavuutta sekä testata algoritmiaan säännöllisesti.

TikTokilla on nyt mahdollisuus tutustua tutkinta-aineistoon ja antaa kirjallinen vastineensa komission alustaviin päätelmiin. Mikäli rikkomus vahvistetaan lopullisessa päätöksessä, TikTokille voidaan määrätä sakko, jonka suuruus on enimmillään kuusi prosenttia yhtiön maailmanlaajuisesta vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta.

Alustavat havainnot ovat osa komission helmikuussa 2024 käynnistämää virallista tutkintaa, jossa selvitetään TikTokin toiminnan lainmukaisuutta. Aiemmin saman menettelyn puitteissa komissio on katsonut TikTokin rikkovan digipalvelusäädöstä palvelun riippuvuutta aiheuttavan suunnittelun osalta helmikuussa 2026 sekä alaikäisten liian julkisten oletusasetusten osalta heinäkuussa 2026.