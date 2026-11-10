Claude Fable 5.2 julkaistiin - samalla hinnat tipahtivat reippaasti alaspäin
Anthropic on julkaissut yhtiön kehittyneimmistä kielimalleista uudet versiot. Claude Fable 5.2 ja rajatuille asiakasryhmille tarkoitettu Claude Mythos 5.2 ovat yhtiön mukaan aiempaa parempia ohjelmoinnissa, monimutkaisessa päättelyssä sekä konenäössä.
Lisäksi uudet mallit tuottavat edeltäjiään (eli Claude Fable 5.1:tä ja Claude Mythos 5.1:tä) nopeammin tuloksia, nopeuden parantumisen ollessa jopa 30 prosenttia aiempaan nähden.
Loppukäyttäjien, eli etenkin ohjelmoijien kannalta mielenkiintoisinta on se, että Claude Fable 5.2 maksaa merkittävästi Fable 5.1:ä vähemmän: miljoonan input-tokenin hinta on laskenut aiemmasta 10 dollarin tasosta 8 dollariin. Output-tokeneiden hinta on uudella mallilla 40 dollaria miljoonaa tokenia kohden. Hinnoittelu on selkeä vastaus Anthropicin pääkilpailijan OpenAI:n mallien hinnoitteluun ja uudet hinnat tekevätkin Fablen edullisemmaksi kuin OpenAI:n kehittynein kielimalli, GPT-6 Astra.
Claude Fable 5.2 on välittömästi saatavilla tärkeimpien pilvipalvelutarjoajien, kuten AWS:n ja Azuren kautta.
Samalla Anthropic julkaisi yritysasiakkaiden pitkään kaipaaman ominaisuuden kielimalleihinsa: Enterprise Frontier Safeguards mahdollistaa sen, että kielimallit eivät siirrä tekoälyä käyttävän yrityksen kielimallille syöttämiä tietoja missään tilanteessa takaisin Anthropicin palvelimille. Uudet datararjoitukset tulevat tarjolle yritysasiakkaille vaiheittain.
Fablea kevyempi ja edullisempi Claude Opus päivittyi syyskuun lopulla sen uusimpaan versioon, Opus 5.5:een.
Lähde: Anthropic
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