Suomessa syytteet laittoman nettitelevisiopalvelun ylläpidosta - myi maksukanavien lähetyksiä eteenpäin

Syyttäjälaitos kertoo tiedotteessaan nostaneensa syytteen Suomessa varsin harvinaisesta tapauksesta.

Syytteet on nostettu laittoman IPTV-palvelun ylläpidosta.

Tapauksessa on siis kyse siitä, että syytetty taho on hankkinut itselleen - ilmeisesti täysin laillisesti - erilaisia suoratoisto- ja maksukanavapaketteja. Sen jälkeen niistä on napattu lähetykset, purettu niiden salaus ja jaeltu niitä eteenpäin maksua vastaan.

Syyttäjälaitos ei kerro, ovatko kyseessä olleet urheilulähetykset, vaan mainitsee ainoastaan palvelun myyneen elokuvia ja televisiokanavia katsottavaksi - ilman tekijänoikeuksien omistajien lupaa.

Samassa tiedotteessa kerrottiin myös toisesta tekijänoikeusrikoksesta, jossa on myyty laittomasta palvelusta hankittuja suoratoistopalveluiden katselu- ja kuuntelutunnuksia ja myyty niitä eteenpäin. Eli tapauksessa on myyty varastettuja tai tietovuotojen myötä haltuun saatuja Spotifyn, Netflixin tai muiden suoratoistopalveluiden käyttäjätunnuksia.



Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2023-2025 sekä 2021-2025. Jutut käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja niistä epäillään kahta henkilöä.