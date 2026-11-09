Amadeuksen tietovuodossa mukana 116 000 Finnairin varausta – salasanoja tai maksutietoja ei vaarantunut

Finnair on saanut tiedon globaalilta matkailualan järjestelmätoimittajalta Amadeukselta sen varaustietoihin kohdistuneesta tietovuodosta. Amadeus tarjoaa varaus- ja lipunmyyntiohjelmistoja lentoyhtiöille, hotelleille ja matkatoimistoille ympäri maailmaa. Tietovuodon kohteena ovat olleet useiden eri lentoyhtiöiden matkustajalistat.

Amadeukselta saatujen tietojen mukaan vuodon kohteena olleisiin matkustajalistoihin sisältyy yhteensä noin 116 000 Finnairin varausta. Näistä noin 750 varausta on Amadeuksen mukaan avattu tarkastelua varten, ja niistä puolestaan noin 30 liittyy Aurinkomatkojen valmismatkoihin.

Luvaton toiminta on Amadeuksen mukaan saatu pysäytettyä. Vain pieni osa tarkastelluista varauksista on enää aktiivisia, ja Finnair on vaihtanut kyseiset varaukset uusille varausnumeroille. Valtaosa tietomurron kohteena olleista tiedoista koskee jo lennettyjä matkoja.





Finnairin omiin järjestelmiin ole kohdistunut tunkeutumista. Amadeus on vahvistanut Finnairille, ettei luottokortti- tai maksutietoja eikä Finnair Plus -salasanoja ole vaarantunut vuodossa.

"Olemme vaatineet Amadeukselta perusteellista selvitystä tapahtuneesta. Yksityiskohtainen selvitystyö on vielä kesken. Olemme kuitenkin saaneet Amadeukselta vahvistuksen siitä, että luottokorttitietoja tai salasanoja ei ole vaarantunut. Finnairin järjestelmiin ei ole tunkeuduttu", kommentoi Finnairin tietoturvajohtaja Timo Arndal tiedotteessa.

Amadeus toimii rekisterinpitäjänä palvelussa, johon tietovuoto liittyy, ja se vastaa tiedottamisesta niille henkilöille, joiden tietoja vuoto koskee. Amadeus on tehnyt EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) edellyttämän ilmoituksen tietoturvaloukkauksesta EU-maassa toimivalle tietosuojaviranomaiselle. Myös Finnair on ollut tapahtuneesta yhteydessä Traficomin Kyberturvallisuuskeskukseen.

Amadeus on toimittanut Finnairille tiedot asiakkaista, joiden varauksen tietoja on tarkasteltu, ja Finnair tulee viestimään tapahtuneesta näille asiakkaille sähköpostitse. Halutessaan asiakkaat voivat olla suoraan yhteydessä myös Amadeukseen. Finnair suosittelee asiakkaitaan pysymään valppaina epäilyttävien sähköpostien, tekstiviestien ja puheluiden varalta eikä epäilyttäviä linkkejä kannata avata.