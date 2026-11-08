Vanhin Windows-sovellus, joka toimii myös Windows 11:ssa

Microsoftia voi moittia monesta asiasta, mutta yhdessä seikassa yhtiö on parempi kuin mikään muu kuluttajille suunnattua käyttöjärjestelmää kehittävä yhtiö.

Windowsin taaksepäin yhteensopivuus on nimittäin jopa koomisen hyvä. Siinä missä Applen käyttäjät hyväksyvät sen, että noin kymmenen, viidentoista vuoden välein koko tietokoneen arkkitehtuuri muuttuu ja kaikki taaksepäin yhteensopivuuskin puretaan pois, Windows vain porskuttaa menemään.

Itse asiassa Windows 11:n julkaisu oli ensimmäinen dramaattinen käänne Windowsin taaksepäin yhteensopivuuden heikkenemisessä, kun muinaiset 16-bittiset sovellukset eivät enää toimi lainkaan Windows 11:n päällä. Vielä Windows 10:n kanssa pystyi aivan mainiosti käyttämään 1980-luvulla tehtyjä Windows-sovelluksia - olettaen, että ne oli aikoinaan tehty Microsoftin ohjeiden mukaan.

Mutta tästä päästäänkin aasinsiltana siihen, että bloggaaja Boris Popik oli päättänyt selvittää, mikä onkaan vanhin Windows-sovellus, joka toimii sellaisenaan vielä nykyaikaisessa Windows 11 -tietokoneessakin. Täsmentäen vielä, että hän etsi graafisella käyttöliittymällä varustettua sovellusta, eikä pelkkää komentoriviltä suoritettavaa ohjelmaa.



Ja tarkoitus oli siis etsiä vanhinta ohjelmistoversiota - eikä niinkään vaikkapa uusinta versiota Excelistä, joka tietysti toimii, mutta joka on täysin eri asia kuin alkuperäiset Excelin versiot.

Koska 16-bittiset sovellukset eivät siis enää Windows 11:ssa toimi, mies käänsi katseensa ensimmäiseen 32-bittiseen Windowsiin, eli Windows NT 3.1:een, joka julkaistiin heinäkuussa 1993.

Selvittelyjensä perusteella hän päätyi ensimmäisenä vaihtoehtonaan NT:n mukana toimitettuun pasianssipeliin, eli FreeCelliin. Sen luontipäivämääräksi oli merkitty 22. helmikuuta, 1993. Ja sehän toimi tuosta vain Windows 11:lla.

Mutta Popik halusi tutkia, olisiko olemassa vieläkin vanhempia ohjelmia olemassa, jotka täyttäisivät kriteerit. Käytännössähän ainoat vaihtoehdot olivat Microsoftin itsensä Windows NT 3.1:stä varten luodut sovellukset, koska FreeCellikin oli tehty jo ennen NT:n julkaisua.

Lopulta vastaus löytyi: NT 3.1:n CDPLAYER.EXE.

Eli ohjelma, joka toistaa tietokoneen CD-asemaan törkätyltä ääni-CD:ltä musiikkia tietokoneen kautta. Kyseinen ohjelma on merkitty valmistuneeksi 16. marraskuuta, 1992 ja se on ollut osa Windows NT 3.1:n build 347 -esiversiota.

Aluksi CDPLAYER.EXE ei suostunut toimimaan, koska Popikin tietokoneessa ei ollut enää optista asemaa. Mutta asentamalla virtuaalisen CD-aseman tietokoneeseen, CDPLAYER.EXE lähti toimimaan kuten pitääkin. Oletettavasti se toimii mainiosti myös fyysisen optisen aseman kanssa.

Popik mainitsee toki, että Windowsiin saa myös palautettua tuen 16-bittisille ohjelmille winevdm:n avulla. Kyseessä on 16-bittisen Windowsin emulaattori 64-bittisille Windowseille. Sen avulla Popik sai toimimaan Windows 1.01:n mukana toimitetun Reversi -pelinkin sellaisenaan. Kyseinen peli on julkaistu 15. marraskuuta, 1985.

Mutta kuten mies itsekin toteaa, emulaattorin käyttäminen on huijaamista. Eli vanhin Windows-ohjelma, joka toimii sellaisenaan myös modernissa Windowsissa on - ainakin kunnes vanhempia ohjelmia löytyy - CDPLAYER.EXE. Kyseinen ohjelma täyttää pian 34 vuotta.