Black Friday 2026 - lista parhaista tarjouksista (tilanne 9.11.)
Virallinen Black Friday on tänä vuonna 27.11., mutta totuttuun tapaan vuoden 2026 tarjouskampanjat tärähtivät käyntiin jo marraskuun alussa, kun sekä Verkkokauppa.com että Power julkaisivat ensimmäiset kampanjatuotteensa.
Kuten tavallista, käymme läpi kaikki Black Friday -tarjoukset käsin ja nostamme tälle listalle tuotteet, joiden hinta on selkeästi halvemmalla tasolla kuin edeltävän kolmen kuukauden aikana - missään kotimaisessa verkkokaupassa.
Eli listallemme eivät päädy "tekaistut" alennukset, joissa tuotteen hintaa on nostettu hetkellisesti ennen Black Friday -kampanjan alkua.
Päivitämme tätä sivua säännöllisesti, kun tarjouksia tulee lisää, hinnat muuttuvat tai jokin tuote loppuu jälleenmyyjiltä. Joten lisää tämä sivu kirjanmerkkeihin tai vaikka aloitussivuksesi marraskuun ajaksi, jotta et missaa tarjousnostojamme.
Tänä vuonna kampanjat näyttävät alkavan robotti-imurien vetämänä. Kännyköiden ja muiden kiinnostavien tuoteryhmien osalta isoimmat kampanjat käynnistynevät vasta lähempänä varsinaista Black Fridayn pääpäivää.
Alta löydät tämän hetken voimassa olevat tarjoukset:
Robotti-imurit
Dreame X50 Ultra
- alin hinta nyt: 549 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Dreame X50 Ultra arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 639 euroa
Dreame X60 Ultra
- alin hinta nyt: 799 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Dreame X60 Ultra arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 899 euroa
Roborock Saros 20 Sonic
- alin hinta nyt: 699 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Roborock Saros 20 Sonic tekniset tiedot
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 799 euroa
Roborock QR 798
- alin hinta nyt: 339 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Roborock QR 798 tekniset tiedot
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 359 euroa
Roborock Q7 TF+
- alin hinta nyt: 169 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Roborock Q7 TF+ tekniset tiedot
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 179 euroa
iRobot Roomba 115 Combo
- alin hinta nyt: 99 euroa
HUOM! Vaatii sen, että tilaa kaupan uutiskirjeen ja syöttää ostoskoriin koodin ETUILU
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 135 euroa
iRobot Roomba Combo Plus 575
- alin hinta nyt: 349 euroa
HUOM! Vaatii sen, että tilaa kaupan uutiskirjeen ja syöttää ostoskoriin koodin ETUILU
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 449 euroa
Kännykät
Motorola moto G87 (256GB)
- alin hinta nyt: 299 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Motorola moto G87 tekniset tiedot
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 383 euroa
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