Päivän diili: Viiden tähden Dreamen roboimuri todella edulliseen hintaan

Black Friday on pyörähtänyt käyntiin ja keräämme kaikki löytämämme loistavat diilit yhteen, jatkuvasti päivittyvään Black Friday -tarjousten listaan, jota suosittelemme seuraamaan aktiivisesti.

Mutta jotkut tarjouksista vaativat ehdottomasti myös oman, erillisen nostonsa.

Tällä kertaa haluamme nostaa erikseen esiin täsmälleen saman tuotteen, jota hehkutimme jo viime vuoden Black Fridayn aikaan: arvostelussamme täydet viisi tähteä saanut Dreame X50 Ultra -robotti-imuri.

Viime vuoden tarjouskampanjoiden aikaan roboa sai noin 800 euron hinnalla, joka oli mielestämme jo silloin mainio hinta lähes täydellisestä robotti-imurista. Mutta vuodessa hinta on laskenut senkin jälkeen ja nyt Dreame X50 Ultra irtoaa jo todella herkullisen edullisesti - 549 eurolla.

Tarjous löytyy täältä:



Edullisimmillaan Dreamea on myyty tätä ennen 639 eurolla. Se mielestämme päihittää kaikki testaamamme tuhannen euronkin robotti-imurit, etenkin esteiden väistelyn osalta. Nimenomaan esteiden väistely on se merkittävin tekijä, joka erottaa huippuluokan roboimurit nykyisin toisistaan - ja siinä X50 Ultra loisti testissämme.

Ja tässä piileekin yksi sudenkuoppa, josta haluamme erikseen varoittaa: Black Friday -kampanjoissa näkyy varsin edullisesti myös X50 Ultran seuraajamallia, Dreame X60 Ultraa. Loogisesti päätellen uudempi malli olisi myös parempi. Mutta näin ei ollut, vaan jostain syystä Dreame X60 Ultra ei vakuuttanut arvostelussamme lainkaan - ja nimenomaan sen esteiden väistely ja navigaatio tuntuivat olevan merkittävästi heikommalla tasolla kuin edeltäjämallissa.

Alla kuitenkin vielä ihastuksen vuoksi nyt tarjouksessa olevan Dreame X50 Ultran mallisuoritus kynnyksen yli hyppäämisessä:

Hintoja ja arvostelua ihmetellessä kannattaa myös muistaa, että Dreame X50 Ultra ja Dreame X50 Ultra Complete ovat sama malli. "Complete"-paketissa mukana on vain hieman enemmän robotin ylläpitoon vaadittavaa sälää, kuten ylimääräinen pölypussi.





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