Monen teknologiabrändin taustalta tuttu viestintätoimisto Republic hakeutui konkurssiin

Monien nimekkäiden brändien viestintää hoitanut viestintätoimisto Republic of Communications on ajautunut konkurssiin. Yhtiö asiakaskuntaan ovat lukeutuneet muun muassa PlayStation, realme, DNA, Prisma, Heureka sekä Helsingin kaupunki.

Taloussanomien mukaan yhtiön konkurssimenettely on käynnistynyt maksukyvyttömyysrekisterin tietojen perusteella 4. marraskuuta. Konkurssihakemuksen taustalla on Verohallinto.

Yhtiön talousvaikeudet juontavat juurensa vuoden 2022 fuusioon, jossa Republic, mainostoimisto Redland sekä teknologiayhtiöt Reason ja Pixels yhdistettiin Kaimana-nimiseksi toimijaksi. Pian yhdistymisen jälkeen alkanut Venäjän hyökkäyssota, energiakriisi ja kiihtynyt inflaatio ajoivat markkinat ahdinkoon, jolloin etenkin yhtiön suuret rakennusalan asiakkuudet katosivat nopeasti.

Yhtiö myi teknologialiiketoimintansa pois syksyllä 2023, palautti nimensä takaisin Republiciksi ja hakeutui yrityssaneeraukseen kesällä 2024. Vaikka tehdyt sopeutustoimet käänsivät tilikauden tuloksen viime vuonna voitolliseksi, saneerausohjelma sulki toimitusjohtaja Jere Rinteen mukaan yhtiöltä ovet useimmista julkisista kilpailutuksista, joissa se oli aiemmin menestynyt hyvin. Aiemmilta vuosilta kertynyt velkataakka muodostui lopulta liian suureksi kantaa.



Yhtiön toimitusjohtajana toiminut Jere Rinne kommentoi tilannetta LinkedIn-julkaisussaan todeten yhtiön tehneen kaiken mahdollisen käänteen aikaansaamiseksi. Rinne pahoittelee tilannetta kaikkien niiden puolesta, joille konkurssi aiheuttaa menetyksiä, mutta osoittaa samalla suuret kiitokset työyhteisölle ja asiakkaille. Rinteen mukaan työn korkea laatu säilyi vaikeinakin aikoina loppuun saakka, mistä osoituksena toimisto palkittiin vielä konkurssiuutista edeltävänä iltana alan FCA-gaalassa voitolla mediaviestinnän sarjassa.