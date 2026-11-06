Verkkokauppa.comin Black Friday alkoi - tässä tarjousvinkkimme

Verkkokauppa.com aloitti tänä vuonnakin Black Friday -kampanjansa varsin aikaisin, eli ensimmäiset tarjoustuotteet esiteltiin jo 6.11.2026.

Kävimme läpi tarjoukset ja nostimme niistä muutaman mielenkiintoisimman esiin. Kaikki listallamme olevat tuotteet ovat sellaisia, että niitä myydään nyt oikeastikin halvemmalla kuin viimeisen 3 kuukauden aikana yhdessäkään kotimaisessa nettikaupassa.

Huomaathan, että tarjoushinnat eivät näy kaupan sivuilla lainkaan, vaan ne aktivoituvat vasta, kun syötät ostoskoriin tarjouskoodin ETUILU.

Robotti-imureita kampanjan aloituksessa oli tarjolla muutamaakin mallia varsin edullisesti:





Lisäksi muiden tuoteryhmien tärppejä, jotka ovat varsin edullisia juuri nyt:





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