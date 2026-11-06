Verkkokauppa.comin Black Friday alkoi - tässä tarjousvinkkimme
Verkkokauppa.com aloitti tänä vuonnakin Black Friday -kampanjansa varsin aikaisin, eli ensimmäiset tarjoustuotteet esiteltiin jo 6.11.2026.
Kävimme läpi tarjoukset ja nostimme niistä muutaman mielenkiintoisimman esiin. Kaikki listallamme olevat tuotteet ovat sellaisia, että niitä myydään nyt oikeastikin halvemmalla kuin viimeisen 3 kuukauden aikana yhdessäkään kotimaisessa nettikaupassa.
Huomaathan, että tarjoushinnat eivät näy kaupan sivuilla lainkaan, vaan ne aktivoituvat vasta, kun syötät ostoskoriin tarjouskoodin ETUILU.
Robotti-imureita kampanjan aloituksessa oli tarjolla muutamaakin mallia varsin edullisesti:
- iRobot Roomba 115 Combo, 99 euroa
(3kk alin hinta: 135 euroa)
(hinta muissa kaupoissa)
- iRobot Roomba Combo Plus 575, 349 euroa
(3kk alin hinta: 449 euroa)
(hinta muissa kaupoissa)
- Dreame D20, 119 euroa
(3kk alin hinta: 139 euroa)
(hinta muissa kaupoissa)
Lisäksi muiden tuoteryhmien tärppejä, jotka ovat varsin edullisia juuri nyt:
- Kärcher RCW 2 Extra+ -ikkunanpesurobotti, 149 euroa
(3kk alin hinta: 179 euroa)
(hinta muissa kaupoissa)
- Samsung Galaxy Buds 3 FE -nappikuulokkeet, 69 euroa
(3kk alin hinta: 74 euroa)
(hinta muissa kaupoissa)
Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.
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