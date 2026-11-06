Roborock avaa Pohjoismaiden suurimman myymälänsä Helsinkiin – esillä myös tuotteita, joita ei vielä myydä Suomessa
Robotti-imureistaan tunnettu Roborock avaa ensimmäisen oman brändimyymälänsä Suomeen. Helsingin Jätkäsaareen avautuva 78 neliömetrin liiketila on samalla yhtiön suurin brändimyymälä Pohjoismaissa. Myymälän avajaisia vietetään perjantaina 13. marraskuuta kello 12.00 alkaen.
Uusi myymälä toimii Verkkokauppa.comin Jätkäsaaren myymälärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa, eri kerroksessa kuin Verkkokauppa.comin oma myymälä. Kyseessä on Roborockin oma kokonaisuus, jossa asiakkaat voivat tutustua laitevalikoimaan.
Myymälän valikoima kattaa robotti-imurit, märkä-kuivaimurit sekä robottiruohonleikkurit. Esillä on valmistajan tuoreimpia julkaisuja, kuten tänä vuonna esitellyt Saros 20 -sarja sekä F25 Ultra. Tavanomaisen valikoiman ohella myymälässä pääsee tutustumaan myös sellaisiin laitteisiin, joita ei ole vielä virallisesti saatavilla Suomen markkinoilla, kuten yhtiön pyykinpesukoneisiin.
"Suomalaiset ovat ottaneet robotti-imurit omakseen. Ensimmäinen oma myymälämme Suomessa, joka on samalla Pohjoismaiden suurin, on meille iso askel myös paikallisesti. Se kertoo siitä, että Suomi ei ole meille vain yksi markkina muiden joukossa, vaan paikka, johon haluamme panostaa ja jossa haluamme olla lähellä asiakkaitamme pitkäjänteisesti", sanoo Roborock Suomen PR-päällikkö Mihail Kurvinen.
Myymälän avajaiset käynnistävät samalla Roborockin Black Friday -kampanjan, jonka tarjoustuotteet julkistetaan ensi viikon aikana.
Avajaisten yhteydessä Roborock järjestää myös erikoisen tempauksen, jossa perinteinen ämpärijakelu käännetään toisinpäin: kuluttajilta kerätään tarpeettomaksi käyneitä ämpäreitä toimitettavaksi Sortti-asemalle.
Ensimmäiset 50 vanhan ämpärinsä luovuttajaa saavat avajaispäivänä lahjakassin ja osallistuvat kolmen 1 399 euron arvoisen Roborock Saros 20 Sonic Complete -robotti-imurin arvontaan.
Lisäksi kaikki vanhan ämpärin paikalle tuovat saavat alennuskoodin, jolla saa lisäalennusta Black Friday -kampanjahintoihin. Avajaisohjelmaan kuuluu myös laite-esittelyjä, onnenpyörä sekä kahvitarjoilu ensimmäisille vieraille.
Uusi myymälä sijaitsee osoitteessa Tyynenmerenkatu 11. Se palvelee asiakkaita maanantaista perjantaihin kello 12–20 ja viikonloppuisin kello 11–19.
AfterDawn on arvostellut useita Roborockin laitteita, kuten Roborock Saros Z70 -robotti-imurin, ja parhaillaan testissä on Saros 20 Neo.
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