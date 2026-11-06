Kauppojen kylmälaitteisiin iskettiin myös Suomessa – suuremmilta vahingoilta vältyttiin nopean varautumisen ansiosta

Tällä viikolla Euroopan ruokakauppoihin tehtiin kyberhyökkäyksiä, jossa hyökkääjät iskivät myymälöiden kylmä- ja pakastejärjestelmiin useissa eri maissa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus vahvistaa tuoreessa viikkokatsauksessaan ja tiedotteessaan, että kylmälaitteisiin kohdistuneet kyberiskut ovat aiheuttaneet vahinkoja myös Suomessa.

Kyberhyökkäysten kohteena on ollut teollisuudessa ja kiinteistöissä käytetty säätöautomatiikka sekä etähallittavat IoT- ja OT-laitteet. Kotitalouksien verkkoon kytketyt älylaitteet eivät ole olleet iskujen kohteena.

Hyökkääjät onnistuivat kytkemään kylmälaitteiden höyrystimiä sulatustilaan ja nostamaan lämpötiloja jopa 50 asteeseen aiheuttaen merkittävää ruokahävikkiä. Suomessa häiriöitä havaittiin aiemmin tällä viikolla muutamissa Helsingin K-marketeissa, joiden kylmälaitteet eivät olleet keskitetyn suojauksen piirissä.

Suomessa laajemmilta tuhoilta kuitenkin vältyttiin viranomaisten nopean reagoinnin ansiosta. Kyberturvallisuuskeskus ryhtyi toimiin heti, kun Ranskassa noin kolme viikkoa sitten havaituista ensimmäisistä iskuista saatiin tietoa. Viranomaiset kartoittivat verkosta haavoittuvia laitteita ja olivat yhteydessä niiden omistajiin jo 13. lokakuuta alkaen, jotta alttiit järjestelmät saatiin poistettua avoimesta verkosta.

"Maailmalla on nähty ikäviä esimerkkejä siitä, kun kyberturvallisuuden riskit toteutuvat. Riskeiltä kannattaa suojautua hyvissä ajoin sekä varautumalla että harjoittelemalla", muistuttaa Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Juha Tretjakov.

Kylmälaitteiden lisäksi Kyberturvallisuuskeskus nosti viikkokatsauksessaan esille useita muita ajankohtaisia kyberturvallisuuden teemoja.





Digi- ja väestöviraston järjestämä yhdeksäs Taisto-harjoitus käynnistyi torstaina tarjoten organisaatioille mahdollisuuden harjoitella digiturvan häiriötilanteita koko marraskuun ajan. Sisäministeriö puolestaan julkaisi päivitetyn Kansallisen riskiarvion 2026, jossa kyberturvallisuus ja järjestelmien toimintavarmuus nostetaan kriittiseksi osaksi koko yhteiskunnan turvallisuutta.

Ajankohtaisten huijausten osalta Kyberturvallisuuskeskus varoittaa laajasta tekstiviestikampanjasta. Liikkeellä on runsaasti EasyParkin nimissä lähetettyjä huijausviestejä, joissa vastaanottajia painostetaan maksamaan tekaistu pysäköintimaksu. Viestien sisältämät kalastelulinkit johtavat useisiin eri osoitteisiin, joiden ainoana tavoitteena on urkkia uhrien pankkitunnuksia.