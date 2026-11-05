Tivi ja Kauppalehti vaativat nyt rahaa evästeistä kieltäytymisestä
Kotimaamme isoimmat nettimediatoimijat ovat nyt vauhdilla siirtymässä malliin, jossa seurantaan ja profilointiin käytetyistä evästeistä voi kieltäytyä vain maksusta.
Ensimmäisenä mallin otti käyttöön jo vuoden 2025 lopulla Iltalehti. Silloin Alma Median omistaman Iltalehden käytännöstä tehtiin lukuisia ilmoituksia evästeiden laillisuutta valvovalle Traficomille.
Iso pommi tipahti kuitenkin elokuussa 2026, kun Korkein hallinto-oikeus linjasi, että muista kuin pakollisista evästeistä kieltäytymisen pitää olla yhtä helppoa kuin niiden hyväksyminen.
Tuon jälkeen toinen Suomen mediajätti Sanoma päätti siirtyä samaan malliin kuin Iltalehti: lokakuussa ensin Ilta-Sanomat ja muutamaa päivää myöhemmin sekä Aamulehti että Helsingin Sanomat ryhtyivät perimään maksua evästeistä kieltäytymisestä.
Sanoman erikoisuus oli kuitenkin se, että ostamalla evästeistä kieltäytymisen tilauksen, sivustoilta katosivat kokonaan mainokset. Iltalehden mallissa mainokset eivät katoa, ainoastaan profilointi ja seuranta loppuvat, jos maksullisen tilauksen tilaa.
Nyt Alma Media on laajentanut käytäntöään myös konsernin Talous- ja tekniikkamediat -kokonaisuuteen.
Kauppalehden, Tivin, Arvopaperin ja Tekniikka & Talouden seurantaan tarkoitettujen evästeiden kieltämisestä joutuu jatkossa maksamaan 3,99 euroa kuukaudessa. Kyseinen hinta kattaa kaikkien neljän median evästeistä kieltäytymisen pakettina.
Samalla Alma on kuitenkin muuttanut ratkaisuaan hieman, myös Iltalehden osalta. Sekä neljän lehden paketissa että alkuperäisessä Iltalehden evästeistä kieltäytymisen tilauksessa on nyt tapahtunut sellainen muutos, että evästeistä voi kieltäytyä ilmaiseksi, jos tilaa kyseisten medioiden digitilausta ennestään.
Aiemmin Iltalehden maksullisen digitilauksen lisäksi piti siis tilata myös seurantaevästeistä kieltäytyminen, lisähinnalla.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.