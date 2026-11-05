Metan ilmainen Edits-videoeditori laajeni tietokoneille – ladattavissa nyt Macille
Meta on tuonut alun perin mobiililaitteille kehitetyn Edits-videoeditorinsa tietokoneille. Ensimmäisenä jakoon on tullut macOS-versio, joka on nyt ladattavissa ilmaiseksi. Meta julkaisi suorana CapCut-haastajana toimivan sovelluksen älypuhelimille keväällä 2025, ja yhtiön mukaan palvelu on kerännyt reilussa vuodessa jo yli 50 miljoonaa käyttäjää.
Työpöytäversio tuo mukanaan monipuolisemman moniraitaisen aikajanan, avainkehystuen (keyframes) siirtymiin sekä tarkat ääniaallot (waveforms), joiden avulla leikkaukset voi ajoittaa tarkasti musiikin tahtiin. Värimäärittelyyn tarjotaan perinteisistä videoeditoreista tuttuja työkaluja, kuten väripyörät, säätökäyrät ja log-videomuunnokset. Lisäksi käyttäjät voivat tuoda leikkuriin omia LUT-väritiedostoja.
Teknisenä ominaisuutena ohjelman asetuksista on mahdollista ottaa käyttöön avoimeen tekoälystandardiin pohjautuva Model Context Protocol (MCP) -tuki, jonka avulla erilaiset tekoälyagentit voidaan integroida suoraan editointityönkulkuun.
Sovelluksessa säilyvät myös mobiiliversion perusominaisuudet, kuten Instagramin lisensoidut ja tekijänoikeusvapaat musiikkikirjastot, efektit sekä automaattiset tekstitykset useilla eri kielillä.
Valmiit videot voi viedä ulos jopa 4K-tarkkuudella ilman vesileimoja sekä pysty- että vaakaformaateissa, mikä mahdollistaa materiaalin vapaan jakamisen mille tahansa alustalle.
Meta kertoo päivittävänsä Mac-sovellusta mobiiliversion tapaan viikoittain.
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