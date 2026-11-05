Claude Codesta vastannut pomo loikkasi OpenAI:lle
Tekoälyjätti Anthropicin yksi suurimmista menestyksen salaisuuksista viimeisen reilun vuoden ajan on ollut sen ohjelmoijille tarkoitettu tekoälyavusteinen ohjelmointiympäristö Claude Code.
Nyt Claude Codesta vastannut vetäjä (head of product), Cat Wu, on loikannut Anthropicilta sen pahimman kilpailijan, OpenAI:n leiriin.
Wu kertoi itse asiasta (linkki vie X/Twitteriin) sosiaalisen median julkaisussaan.
Wun uutta roolia OpenAI:lla ei tiedetä, mutta se liittynee vahvasti Claude Coden kanssa kilpailevaan OpenAI:n ohjelmointiympäristöön, Codexiin.
Erikoiseksi Wun lähdön tekee sen ajoitus: Anthropic on listautumassa pörssiin aivan lähiaikoina ja yleinen oletus on, että Anthropicin työntekijät pystyvät muuttamaan vähintäänkin varsin ison siivun osakkeistaan rahaksi listautumisen yhteydessä.
Varsin usein teknologiayhtiöiden pörssilistautumiset synnyttävät samalla merkittävän määrän uusia miljonäärejä, kun firman työntekijät pääsevät rahastamaan vuosien saatossa kertyneet osakkeina maksetut kannustimensa.
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