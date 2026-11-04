Suomesta uusi terveyslaite: vyötärölle kiinnitettävä Vire Clip seuraa unta, lämpötilaa ja kuukautiskiertoa

Suomalainen Vire Health tuo markkinoille uudenlaisen hyvinvointilaitteen. Älykellojen ja -sormusten sijaan Vire Clip on suoraan alusvaatteiden tai urheiluhousujen vyötärölle kiinnitettävä pienikokoinen mittalaite.

Vire Healthin mukaan laitetta ei ole tarkoitettu korvaamaan älykelloa, vaan toimimaan sen rinnalla: kello hoitaa ilmoitukset ja treeniseurannan, kun taas vyötärölle asetettava klipsi keskittyy jatkuvaan kehon lämpötilan ja fysiologisten signaalien mittaamiseen. Ilman vaatteita nukkuville laitteen mukana toimitetaan erillinen elastinen vyö yökäyttöä varten.

Vire Clipin sovellus ja analyysit on suunniteltu ensisijaisesti naisten terveyttä ajatellen. Laite kerää tietoa muun muassa ihon ja kehon lämpötilasta, lämpövuosta, hikoilusta, sykkeestä, sykevälivaihtelusta, hengitystiheydestä sekä unesta ja nukkuma-asennosta. Tietojen pohjalta järjestelmä analysoi kehon vuorokausirytmiä sekä kuukautiskierron ja perimenopaussin tuomia muutoksia. Kestävyydeltään laite on IP67-luokiteltu, eli se sietää sadetta mutta ei kestä veteen upottamista tai uimista.



Laitteen saatavuus käynnistyy rajatusti Vire 100 -ohjelman muodossa. Tilaukset aukeavat 18. marraskuuta, ja mukaan otetaan aluksi vain 100 naiskäyttäjää. Paketin hinta on 449 euroa, ja laitteen lisäksi mukaan kuuluu asiantuntijoiden vetämiä verkkosessioita, suora palauteyhteys tuotekehitystiimiin sekä elinikäinen maksuton käyttöoikeus Vire-sovellukseen, johon saatetaan myöhemmin tuoda maksullinen tilausmalli.

Ensimmäisten tilaajien täytyy kuitenkin varautua odotukseen, sillä toimitusten arvioidaan alkavan vuoden 2026 joulukuussa.

Tuusulaan rekisteröity Vire Health korostaa laitteen suomalaista suunnittelua sekä tietosuojaa: käyttäjien terveystiedot käsitellään GDPR-sääntelyn mukaisesti EU-alueella sijaitsevilla palvelimilla, eikä tietoja myydä eteenpäin.