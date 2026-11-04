Verkkokaupan kasvu vaatii tilaa: Power kolminkertaistaa keskusvarastonsa

Kodintekniikkaketju Power laajentaa Ruotsin Skillingarydissä sijaitsevaa pohjoismaista keskusvarastoaan noin 55 000 neliömetrillä. Kyseessä on logistiikkakeskuksen kolmas laajennus, jonka myötä katettua tilaa tulee olemaan reilut 165 000 neliömetriä. Valmistuessaan varasto on pinta-alaltaan lähes kolme kertaa suurempi kuin vuonna 2011, jolloin toiminta alkoi silloisissa 63 000 neliömetrin tiloissa.

Powerin mukaan keskusvarasto on tärkeä myös Suomen markkinoille, sillä lähes kaikki kivijalkamyymälöihin päätyvät laitteet sekä power.fi-verkkokaupasta tilatut tuotteet toimitetaan Skillingarydin kautta. Yhtiön mukaan laajennuksella varmistetaan ketjun kasvu, toimitusten sujuvuus sekä hintakilpailukyky.

"Tehokas logistiikka on yksi suurimmista syistä siihen, että pystymme pitämään hinnat alhaisina ja valikoiman laajana. Lähes jokainen tuote, jonka suomessa asuva asiakas ostaa POWERilta, on kulkenut Skillingarydissa sijaitsevan keskusvarastomme kautta. Siksi tämä laajennus tukee kasvutavoitteitamme yhtä lailla Suomessa, kuin muissakin Pohjoismaissa", kertoo POWER Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.



Investointitarpeen taustalla on Powerin nopea laajentuminen kaikissa Pohjoismaissa, myymäläverkoston kasvu sekä verkkokaupan voimakas volyymien nousu. Saviluodon mukaan ketjun kunnianhimoiset kasvutavoitteet vaativat logistiikkakeskukselta vahvaa skaalautuvuutta. Ketju onkin edennyt vauhdilla tänä vuonna myös kotimaassa vahvistaen asemiaan ja napaten markkinaosuutta kilpailijoiltaan.

Laajennusosa nousee nykyisen kiinteistön viereen. Varaston omistaa kiinteistöyhtiö Prologis, joka hankkii laajennusta varten lisämaata ja hoitaa rakennushankkeen toteutuksen. Uudelle rakennukselle haetaan BREEAM Excellent -ympäristösertifikaattia, ja kokonaisuudessa huomioidaan myös henkilöstölle suunnatut ulkoilu- ja taukoalueet.

Rakennustyöt käynnistyvät alkuvuodesta 2027, ja uuden logistiikkatilan on määrä valmistua käyttöön alkuvuodesta 2028.