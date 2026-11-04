Kiina paljasti suunnitelmansa taikonauttien viemiseksi Kuuhun - ennen vuotta 2030
Kiina on julkaissut avaruusohjelmansa suunnitelmat, jotka linjaavat varsin tarkasti sen, miten maa aikoo viedä ihmiset Kuun kamaralle.
Kiinalaiset astronautit eli taikonautit olisivat suunnitelman mukaan astumassa Kuun kamaralle ennen vuotta 2030.
Kiinan julkaiseman suunnitelman mukaan ensimmäiset miehittämättömät testit Mengzhou-aluksella tehtäisiin vuoden 2027 alkupuoliskolla.
Sen jälkeen vuonna 2028 suoritettaisiin miehittämättömiä testejä mm. Lanyue-kuulaskeutujalla. Kyseisissä testeissä kuulaskeutujaa käytettäisiin nimenomaan Kuun pinnalle laskeutumiseen ja sieltä takaisin Kuun kiertoradalle nousuun.
Vuonna 2029 lähetettäisiin matkaan Kuun kiertoradalle taikonautteja odottamaan varsinainen, ihmisten käyttöön tuleva toinen Lanyue -kuulaskeutuja. Miehitetty lento Kuuhun lähtisi matkaan tuon jälkeen. Kiinan käyttämät avaruusraketit eivät ole yhtä tehokkaita kuin Yhdysvaltain käyttämät avaruusraketit, jonka vuoksi Lanyue lähetetään Kuun kiertoradalle omana lähetyksenään.
Mikäli Kiina pysyy aikataulussaan, se ei siltikään pysty päihittämään Yhdysvaltain vastaavaa suunnitelmaa. Yhdysvaltain avaruushallinto NASA julkisti hiljattain oman suunnitelmansa Kuuhun palaamiseksi, jonka mukaan NASAn astronautit palaisivat Kuuhun jo vuonna 2028.
Kiina saattaa laskea sen varaan, että Yhdysvaltain avaruusohjelmaan tulee viivästyksiä - ja Kiina ehtisi omalla aikataulullaan sittenkin päihittämään Yhdysvallat Kuuhun palaamisen osalta.
Ihmiskunta on viimeksi astellut Kuun pinnalla vuonna 1972, kun Apollo 17 -kuulennon miehistö vietti Kuussa reilut 3 vuorokautta.
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