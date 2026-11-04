Canva myllää organisaationsa uusiksi: 22 prosentin irtisanomiset ja paluu toimistoille

Suosittu graafisen suunnittelun verkkopalvelu Canva on ilmoittanut organisaatiomuutoksista ja irtisanomisista. Yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Melanie Perkins kertoi henkilöstölle suunnatussa kirjeessään, että muutokset koskettavat 1 271 työntekijää, mikä vastaa noin 22 prosenttia yhtiön koko työvoimasta.

Päätös on Canvan 13-vuotisen historian merkittävin leikkaus. Taustalla vaikuttaa yhtiön kasvun hidastuminen, joka tapahtui kuluneen vuoden aikana ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen. Perkinsin mukaan uusi teknologia muuttaa vauhdilla sitä, mitä käyttäjät luovat ja mitä he ohjelmistoilta odottavat, minkä vuoksi yhtiön on rakennettava toimintatapansa uudelleen säilyttääkseen kilpailukykynsä.

Canva pyrkii palaamaan aiempaa pienempiin ja itsenäisempiin tiimeihin. Samalla puretaan johtamisportaita, karsitaan erikoisrooleja ja lisätään tiimien kokonaisvastuuta.

Muutos tuo mukanaan myös tiukemman linjan etätyöhön. Canva aikoo keskittää tuotekehitystään entistä vahvemmin Australian Sydneyyn, mikä merkitsee osalle henkilöstöstä pyyntöä muuttaa keskitettyihin toimipisteisiin. Lisäksi tammikuusta alkaen useimmilta hybridityöntekijöiltä edellytetään 2–3 läsnäolopäivää viikossa toimistolla.



Canva maksaa irtisanottaville työntekijöille vähintään puolen vuoden palkan, tarjoaa vuoden mittaisen terveydenhuollon ja uravalmennuksen sekä jättää työkäytössä olleet MacBook-tietokoneet työntekijöiden omistukseen.

Lisäksi yhtiö perustaa Canva Collective Fund -apurahan, josta lähtevät työntekijät voivat hakea 10 000 dollarin tukea oman yrityksen tai hankkeen käynnistämiseen. Yhtiö ei vaadi apurahoja vastaan omistusosuutta syntyvistä projekteista.