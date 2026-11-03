Raspberry Pi 5:n hinta nousi reippaasti
Piirilevyllä toimitettavia pikkuisia minitietokoneita erilaisiin harrasteprojekteihin valmistava Raspberry on nostanut hintojaan.
Taustalla on tietysti villinä laukkaava muistipiirien hintojen nousu, joka johtuu pitkälti tekoälyfirmojen tarpeista.
Raspberry kertoo nostaneensa lippulaivamallin, eli Raspberry Pi 5:n 16 gigatavun muistilla varustetun version hintaa aiemmasta 305 dollarista 385 dollariin. Eli kyseessä on varsin hurja, yli 26 prosentin hinnannousu aiempaan tasoon nähden.
Suomessa Raspberry Pi 5:n 16 gigatavun käyttömuistilla varustettu versio maksaa tällä hetkellä noin 400 euroa, joten meillä hinta kiivennee lähelle 500 euroa lähitulevaisuudessa.
Muihin Raspberry Pi 5:n muistivariantteihin hinnankorotukset eivät iske, mutta myös tekoälylaskentaan tarkoitetun Raspberry Pi Compute Module 5 -lisäosan 16 gigatavuisen version hinta nousee 40 dollarilla nykyisestä.
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