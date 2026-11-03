Microsoft teki Windows 11:stä kevyemmän: 8 gigatavun muistin tietokoneet saavat uutta eloa

Microsoft on julkaissut Windows 11 -käyttöjärjestelmään parannuksia muistinhallintaan ja suorituskykyyn, jotka on suunnattu erityisesti edullisemmille, vain 8 gigatavun keskusmuistilla varustetuille tietokoneille. Yhtiön mukaan arkinen käyttökokemus nopeutuu päivitysten myötä tuntuvasti, vaikka koneessa olisi vain perustason muistimäärä.

Microsoftin mukaan vaativat työt, kuten 3D-mallinnus ja videoeditointi, vaativat edelleen vähintään 16 gigatavua muistia, mutta peruskäytössä 8 gigatavun pitäisi riittää aiempaa paremmin. Kuluttajan ei siis välttämättä tarvitse maksaa ylimääräistä kalliimmasta laitteesta vain siksi, että käyttöjärjestelmä pyörisi sulavasti.

Microsoftin omien mittausten mukaan Windows 11 reagoi 8 gigatavun koneilla jopa 20 prosenttia aiempaa nopeammin jokapäiväisiin toimintoihin. Näihin lukeutuvat muun muassa käynnistä-valikon ja asetusten avaaminen, haku ja kuvakaappaustyökalu.



Myös moniajon luvataan tehostuneen. Microsoftin tekemässä testissä, jossa avattiin samanaikaisesti 20 Microsoft Edge -selaimen välilehteä, 4K-videotoisto, Office-dokumentteja sekä sähköposti, kokonaisuus suoriutui jopa 40 prosenttia nopeammin aiempaan Windows 11 -versioon verrattuna.

Windows osaa nyt pakata keskusmuistissa olevaa dataa aiempaa fiksummin, minkä ansiosta järjestelmä kykenee pitämään jopa 2 gigatavua enemmän aktiivista dataa nopeassa RAM-muistissa sen sijaan, että se siirrettäisiin hitaammalle tallennustilalle. Tämä vähentää taustalle jätettyjen sovellusten ja selaimen välilehtien uudelleenlatautumista. Lisäksi Windows osaa priorisoida käyttäjän aktiivisia komentoja ja laittaa taustatehtävät hetkellisesti tauolle.

Säästöjä on haettu myös sovellustasolta. Esimerkiksi pienoissovellukset-valikko (Widgets) ladataan 8 gigatavun laitteissa muistiin vasta silloin, kun käyttäjä avaa sen, mikä säästää suljettuna noin 200 megatavua keskusmuistia. Microsoft Edge puolestaan vaivuttaa käyttämättömät välilehdet lepotilaan jatkossa 15 minuutin kuluessa aiemman kahden tunnin sijaan.

Microsoft 365 -sovellukset, kuten Word, Excel, PowerPoint ja Outlook, säästävät tehostetun muistinhallinnan ansiosta yhteensä noin 360 megatavua. Myös Microsoft Teams kytkee 8 gigatavun koneilla automaattisesti päälle kevyemmän tehokkuustilan.

Uudet muistitehostukset ovat saatavilla Windows 11:n versiossa 26H2 (koontiversio 26300.9818 tai uudempi). Päivitykset saa asennettua laitteelle Windows Updaten kautta, minkä lisäksi sovellukset kannattaa pitää päivitettynä uusimpiin versioihinsa.