Google: Jos koulu estää tekoälymme käytön, estämme myös hakukoneemme käytön kyseisessä koulussa

Google on linjannut tänään, että koulut, jotka päättävät estää kokonaan oppilailtaan tekoälyn käytön, menettävät samalla kokonaan pääsyn myös Googlen hakukoneeseen.

Linjaus koskee kouluja, jotka käyttävät Googlen Classroom -ratkaisuja. Kyseinen keskitetty järjestelmä on varsin suosittu kouluissa, joissa Google on vuosien mittaan saanut merkittävästi jalansijaa myös edullisten Chromebook-kannettavien muodossa.

Kesällä Google ryhtyi lisäämään Gemini-tekoälyä Classroom-ratkaisuun kuuluviin työkaluihin, kuten koulujen käyttämiin Googlen toimistosovelluksiin. Päätös raivostutti opettajia ja koulujen hallintoa siinä määrin, että nyt yhtiö on pyörtämässä päätöstään.

Jatkossa koulut voivat paremmin säätää sitä, missä Googlen sovelluksissa tekoäly on käytössä ja missä ei.

Mutta mikäli koulu päättää kytkeä Googlen Gemini-tekoälyn kokonaan pois oppilaiden käytöstä, katkeaa oppilailta kokonaan pääsy myös Googlen hakukoneeseen.



The New York Timesin Googlelta saaman lausunnon mukaan Googlen tekoäly ja Googlen hakukone ovat niin tiukasti sidoksissa toisiinsa, että vain jomman kumman avaaminen käyttöön ei ole mahdollista.

Classroomia käyttävissä kouluissa, joissa on päätetty estää Googlen tekoälypalvelut kokonaan, oppilaat näkevät Googlen hakukoneen sijaan vain virheilmoituksen, jossa kerrotaan, että koulu on estänyt pääsyn Googlen hakukoneeseen.

Etenkin Yhdysvalloissa Google on koulujen kokonaisratkaisujen ylivoimainen markkinajohtaja.