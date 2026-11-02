Marvell ostaa Lumentumin 115 miljardin dollarin osakekaupassa

Yksi kaikkien aikojen suurimmista yrityskaupoista julkistettiin, kun kaksi suurelle yleisölle hyvin tuntematonta teknologiayhtiötä yhdistyvät osakekaupassa.

Yrityskaupassa räätälöityjä mikropiirejä ja piirisarjoja kehittävä Marvell Technology ostaa optisiin komponentteihin erikoistuneen Lumentumin. Kauppa tapahtuu kokonaan osakevaihtona ja sen velaton arvo on 115 miljardia dollaria (osakekannan arvon ollessa noin 80 miljardia dollaria).

Kaupan mittaluokkaa kuvaa se, että sen arvo ylittää selvästi esimerkiksi Microsoftin Activision Blizzard -yritysoston vuodelta 2022, jossa Microsoft maksoi pelijätistä 68,7 miljardia dollaria. Yrityskauppa nostaa Marvellin kertaheitolla optisten ratkaisujen ja tekoälyinfrastruktuurin kärkitoimijoiden joukkoon, ja yhtiö kuvaa itseään kaupan jälkeen tekoälyn vaatiman infrastruktuurin johtavaksi toimijaksi, jonka tuotteet ulottuvat yksittäisistä siruista koko datakeskusinfrastruktuuriin.



Mielenkiintoiseksi yrityskaupan tekee myös sen taustalla hääräävä jättiläinen. TechCrunchin mukaan sekä Marvellin että Lumentumin yksi suurimmista asiakkaista on amerikkalainen Nvidia. Mutta Nvidia on samalla myös molempien yhtiöiden yksi suurimmista omistajista.