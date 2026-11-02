Kyberisku käänsi kauppojen pakastimet 50-asteisiksi Euroopassa – häiriöitä tutkitaan myös Suomessa

Eurooppalaisia ruokakauppoja useissa eri maissa on kohdannut kyberhyökkäysten aalto, jossa iskujen kohteeksi ovat joutuneet myymälöiden kylmä- ja pakastejärjestelmät.

Uutistoimisto Reutersin mukaan hyökkääjät ovat murtautuneet etähallittaviin laitteisiin ja nostaneet pakastimien ja kylmiöiden lämpötiloja jopa 50 asteeseen. Samaan aikaan myös Suomessa selvitetään Helsingin K-marketeissa viime yönä ilmenneitä kylmälaitteiden häiriöitä, joiden osalta verkkohyökkäyksen mahdollisuutta ei ole toistaiseksi suljettu pois.

Reutersin ja Belgian uutistoimisto Belgan tietojen mukaan hyökkäykset iskivät maanantaina muun muassa Ahold Delhaize- ja Spar-ketjujen myymälöihin Belgiassa ja Luxemburgissa sekä Carrefourin liikkeisiin. Delhaizen kylmälaitteita ylläpitävän Sabcobel-yhtiön toimitusjohtaja Stephan Moelans vahvisti Belgalle, että kyseessä oli kyberisku, jossa hyökkääjät olivat onnistuneet kytkemään kylmälaitteiden höyrystimet sulatustilaan.



Vastaavista häiriöistä on ilmoitettu myös Virossa ja Irlannissa. Lokakuussa vastaavanlainen isku tehtiin Ranskassa supermarketteihin, joissa lämpötilojen nostaminen aiheutti ruokahäviöiden lisäksi jopa tulipaloja.

Ruotsissa useat ICA- ja Coop-ketjujen myymälät sekä tukkuyhtiö Axfoodin kotiinkuljetuskeskus joutuivat samankaltaisten hyökkäysten kohteeksi. Eräs tukholmalainen ICA-kauppa ilmoitti pakastimiensa rikkoutuneen kyberhyökkäyksessä aamuyöllä, jolloin lämpötilat asetettiin 50 asteeseen ja tuotteet jouduttiin kärräämään suoraan roskakoriin.

Ruotsin kansallisen kyberturvallisuuskeskuksen johtaja John Billow totesi Reutersille viranomaisten tutkivan tapauksia.

Ylen uutisen mukaan muutamissa Helsingin K-marketeissa, kuten K-market Oliivissa ja Lönkan Herkussa, havaittiin viime yönä kylmälaitteiden vikaantumisia. Häiriöt olivat kauppiaiden mukaan lyhytaikaisia ja kestivät noin tunnin tai kaksi, mutta ne ehtivät silti aiheuttaa jonkin verran tuotteiden hävikkiä.

Keskon turvallisuuspäällikkö Petri Käyhkö kommentoi Ylelle, ettei kyseessä ole laajamittainen häiriö, vaan tapaus on koskenut vain muutamaa kauppaa. Kyseisten myymälöiden kylmälaitteet eivät Käyhkön mukaan olleet keskitetyn suojauksen piirissä. Kesko selvittää häiriöiden syytä parhaillaan, eikä verkon kautta tapahtunutta häiriköintiä ole toistaiseksi voitu rajata pois.

Myös Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola vahvisti Ylelle, että hakkeroinnin mahdollisuus on olemassa, ja korosti kaikkien verkkoon kytkettyjen laitteiden riittävää suojaamista ja päivittämistä.

S-ryhmästä ja Lidl Suomesta vahvistettiin Ylelle, ettei niiden myymälöissä ole havaittu häiriöitä kylmälaitteissa.