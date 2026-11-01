Redditin lukeminenkin vaatii jatkossa sisäänkirjautumisen

Maailman suurin keskustelupalsta, Reddit, on muuttamassa palveluaan merkittävällä tavalla. Jatkossa keskustelujen lukeminenkin tulee vaatimaan sisäänkirjautumisen.

Yhtiön toimitusjohtaja Steve Huffman kertoi muutoksesta Redditin kolmannen vuosineljänneksen tuloksen yhteydessä julkistetussa kirjeessään osakkeenomistajille (PDF).

Muutos on koko internetin avoimuuden kannalta järisyttävän suuri. 2010-luvulla Facebookin keskusteluryhmät - ja sosiaalinen media yleensäkin - tuhosivat yksittäiset, aiemmin hyvin merkittävätkin keskustelupalstat, josta olemme Suomessakin nähneet paljon esimerkkejä (mm. Muropaketin foorumeiden ja DVDPlazan sulkeutuminen).

Jäljelle on jäänyt enää kourallinen itsenäisiä keskustelualueita. Ja Reddit. Redditistä on muodostunut 2010-luvun puolenvälin jälkeen viimeinen, alkuperäisten nettifoorumeiden henkeä ylläpitävä suuri palvelu. Johon on kuulunut vahvasti sekä anonymiteetti sekä se, että keskusteluja on voinut lukea kuka tahansa.

Nyt tuo on siis muuttumassa ja jatkossa Redditin keskusteluun linkin kautta päädyttyään keskustelua ei voikaan enää lukea kokonaan ilman sisäänkirjautumista.

Huffman perustelee päätöstä näin:



Siirtyminen pakotettuun sisäänkirjautumisen malliin mahdollistaa käyttäjille parhaan mahdollisen Redditin käyttökokemuksen. Samalla käyttäjät pystyvät löytämään itselleen parhaiten sopivaa sisältöä ja liittymään heitä kiinnostaviin yhteisöihin. Liiketoiminnan kannalta muutos on myös tärkeä, sillä saamme enemmän tietoa siitä, miten mainoksia pitäisi kohdentaa. Lisäksi sisäänkirjautuneet käyttäjät ovat sitoutuneempia käyttäjiä. Muutoksen avulla voimme myös suojella paremmin Redditin sisältöä ja sitä, kenellä on pääsy Redditistä löytyvään sisältöön. Muutoksella pystymme vastaamaan paremmin myös muuttuviin lainsäädännön tarpeisiin eri puolella maailmaa.

Eli Redditin perustelujen taustalla on muutama tekijä. Ensinnäkin tietysti taloudellinen perustelu: Reddit tekee sitä paremmin rahaa, mitä tarkemmin se pystyy profiloimaan lukijoitaan. Ja sisäänkirjautumalla profilointi onnistuu ilman seurantaevästeitä ja kolmansia osapuolia, kun tieto kertyy suoraan käyttäjäprofiileihin, joita voidaan käyttää Redditissä näkyvän mainonnan kohdentamiseen.

Yhtiö on puskenut mainostulojensa maksimoinnin suuntaan muutoinkin: alkuvuodesta tehtiin muutos, jonka jälkeen Reddittiä ei ole voinut enää käyttää kännykän selaimella, vaan sivulla käynti vaatii Redditin sovelluksen asentamisen.





Toinen nosto liittyy tietysti tekoälyfirmoihin, joista osa ei kunnioita palveluiden käyttöehtoja. Eli osa tekoälyfirmoista "imuroi" itselleen Redditin keskusteluja valtavalla syötöllä ja käyttää keskusteluja kehittääkseen tekoälymallejaan. Reddit kieltää palvelun sisältöjen käytön tekoälymallien koulutukseen ilman korvausta - ja yhtiö sen sijaan myy tekoälyfirmoille pääsyä sisältöönsä.

Tekoälybottien hillitsemiseksi Reddit on jo aiemmin rajoittanut avoimuuttaan merkittävästi: hiljattain sekä RSS-syötteet että julkinen API-rajapinta päätettiin sulkea.

Kolmas syy kytkeytyy siihen kiimaan, millä poliitikot ympäri maailmaa ovat sääntelemässä nettiä. Etenkin ikärajojen vaatimus on noussut teemaksi lähes kaikissa maissa - myös Suomessa. Joten siirtyminen sisäänkirjautumista pakottavaan käyttötapaan helpottaa tilannetta, jos ja kun jokin maa taas keksii ryhtyä vaatimaan täysi-ikäisyyttä tietyn tyyppisten nettisisältöjen lukemiseksi. Reddit on ottanut jo aiemmin käyttöön iän varmennuksen Britanniassa osalle sisällöistään.

Pakotettua sisäänkirjautumista ryhdytään Redditin mukaan kokeilemaan ensin Yhdysvalloissa, jo tämän vuoden lopulla. Testien pohjalta yhtiö harkitsee sitä, millä tahdilla ja miten sisäänkirjautumisen pakottaminen otetaan käyttöön globaalisti.