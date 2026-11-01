Claude-tekoälyyn muutos: lisää tekoälyn käytön paljastavan tunnisteen kaikkeen tekstiin

Tekoälyjätti Anthropic on tiedottanut asiakkaitaan ensi viikolla voimaan astuvasta muutoksesta yhtiön Claude-kielimallien toiminnassa.

Yhtiön mukaan kaikkiin sen tarjoamiin Clauden malleihin lisätään 3. marraskuuta digitaalinen vesileima. Vesileiman avulla teksti pystytään tunnistamaan tekoälyn avulla tuotetuksi.

Anthropic otti tekstiin upotettavan vesileiman käyttöön jo elokuussa uusimpien kielimalliensa osalta, mutta nyt vesileima lisätään myös vanhempiin Clauden malleihin eli Claude Mythos 5, Claude Opus 4.7, Claude Opus 4.6 ja Claude Sonnet 4.6 -kielimalleihin.

Muutoksen taustalla on sekä Euroopan Unionissa voimaan tullut lainsäädäntö, joka pakottaa (lähes) sisältöä julkaisevat tahot paljastamaan, jos sisältö on tuotettu tekoälyllä.



Lainsäädäntö pakottaa mm. sosiaalisen median palvelut kertomaan suoraan, jos käyttäjän julkaisema sisältö on tekoälyllä tehtyä - halusi käyttäjä sitä paljastaa itse tai ei. Sääntely koskee myös mm. mainontaa, eli mainosten yhteydessä on pakko kertoa, jos se on luotu tekoälyn avulla.

Kuvissa, videoissa ja äänitiedostoissa digitaalinen vesileima on sinänsä jo suhteellisen vanha keksintö - mutta viime aikoina sen pysyvyyttä on parannettu merkittävästi Googlen kehittämän SynthID-tekniikan avulla. SynthID-tunniste säilyy tiedostossa, vaikka esimerkiksi kuvaa rajattaisiin tai sen kokoa muutettaisiin.

Tekstisisältö on kuitenkin mielenkiintoisempi tapaus. Mutta siihen on kehitetty vastaava ratkaisu, joka pohjautuu matemaattiseen malliin ja sanojen todennäköisyyteen sekä niiden sijoitteluun tekstissä.

Kävimme läpi aiemmin tänä vuonna tarkemmin sitä, miten tekstiin upotettava digitaalinen vesileima oikein toimii.

Anthropicin muutoksen jälkeen kaikki suuret tekoälyfirmat lisäävät myös tuottamiinsa tekstisisältöihin vastaavan digitaalisen vesileiman.