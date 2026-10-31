OpenAI:n pomo: Muistit menevät ihan hukkaan kotien tietokoneissa - paremmassa käytössä datakeskuksissa

Tekoälyjätti OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman aiheutti tällä viikolla ison metelin lausunnoillaan tietokoneiden muisteista ja niiden järkevyydestä.

Altman osallistui Cheeky Pint -podcastiin, jossa muun keskustelun lomassa käytiin läpi sitä, miten muistien hinnat ovat kasvaneet niin pahasti, että tavallisten kuluttajien tietokonehankinnat ovat kallistuneet merkittävästi.

Altmanin mielestä se on resurssien hukkakäyttöä, että ihmisillä ylipäätään on tietokoneita, joissa on "täysin tarpeetonta" muistia. Miestä ärsytti etenkin se, että kotitietokoneissa turhana lojuvat muistipiirit ovat käytössä vain murto-osan vuorokaudesta. Hänen mielestään olisi globaalisti järkevämpää resurssien käyttöä, jos muistipiirit ohjattaisiin suoraan datakeskuksiin ja suurille teknologiayhtiöille - kuten OpenAI:lle.

Samalla tavalla Altman tyrmäsi podcastissa ajatuksen siitä, että tulevaisuudessa tekoälymallit pyörisivätkin ihmisten omilla tietokoneilla, eikä datakeskuksissa. Tämänkin Altman näkee järjettömänä resurssien haaskauksena, pitkälti samoin argumentein kuin muistipiirien hilloamisen tavallisten ihmisten tietokoneissa.



Altmanin visiossa onkin se, että laskentatehot ja muisti keskitettäisiin datakeskuksiin ja kodeissa käytettäisiin vain "tyhmiä" päätteitä. Sam Altman on toki sen verran nuori, että hän ei varmaankaan tiedä siitä, miten kyseinen "tyhmiin" päätelaitteisiin ja keskustietokoneeseen pohjautuva malli oli laajalti käytössä mm. yliopistoissa ja suurissa organisaatioissa aina 1960-luvulta vuosituhannen taitteeseen asti.

Ja vuosituhannen taitteessa teknologiajätti Oracle koetti tuoda saman mallin myös koteihin, haastamalla Windows-tietokoneet Network Computer -päätekonseptilla. Sittemmin mm. Xboxin ja muiden yritysten tarjoamat suoratoistoon pohjautuvat pelipalvelut ovat nekin tavallaan suoria seuraajia tyhmän päätelaitteen filosofialle.

Mutta kuten arvata saattaa, tietokoneharrastajat eivät ole varsinaisesti ilahtuneet Altmanin visioista. Mm. Redditissä moni kertoo luopuvansa 64 gigatavun muistipiireistään vain kuolleen ruumiinsa yli. Ja tietysti sosiaalinen media on repinyt huumoria aiheesta varsin rankalla kädellä.

Kävimme läpi alkuvuodesta nyt meneillään olevan muistikriisin syitä ja Altmanin johtama OpenAI sekä muut tekoälyfirmat ovat ehdottomasti yksi tärkeimmistä syistä sille, että tietokoneet, kännykät, älytelevisiot ja jopa älykellotkin ovat kallistuneet tai kallistumassa merkittävästi.