Maailman suurin kryptovarkaus: kuusi miljardia euroa varkaiden haltuun

Kryptovaluuttapörssi Binance on joutunut historian suurimman kryptovaluuttavarkauden kohteeksi. Binancen hallussa olleita asiakkaiden varoja on viety yli kuuden miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta.

Varkaus onnistui siten, että pörssin palvelimiin päästiin käsiksi Binancen työntekijän tietokoneen kautta. Binance ei ole julkaissut tarkkoja tietoja siitä, miten hyökkäys onnistui, mutta epäilyt kohdistuvat Pohjois-Koreaan ja maan valtiollisten hakkereiden usein käyttämään contagious attack -menetelmään.

Menetelmässä uhriksi joutuvalle työntekijälle tehdään huomattavasti nykyistä rahakkaampi työtarjous, yhteydenoton tullessa yleensä LinkedInin kautta. Kohteena ovat käytännössä aina yhtiön sovelluskehittäjät. Työhaastattelu ja arviointi tapahtuvat aivan kuin missä tahansa rekrytointiprosessissa.



Kun "työhaastatteluprosessissa" on päästy etenemään, on vuorossa ohjelmistoalalle hyvin tyypillinen vaihe, eli ohjelmointiin liittyvä näyttökoe. Siinä vaiheessa otetaan käyttöön contagious-hyökkäys. Joka ei oikeastaan ole edes hyökkäys.

"Työhaastettelun" tässä vaiheessa ohjelmoijalle lähetetään ohjelmakoodia, jota hänen pyydetään arvioimaan ja löytämään siitä vaikkapa virheitä, kehitettävää tai parannusehdotuksia. Ohjelmakoodiin tai siihen kytkeytyviin kirjastoihin on kuitenkin piilotettu vihamielistä koodia, jota on äärimmäisen vaikea havaita. Tässä vaiheessa hyökkääjä - eli "haastattelija" - luottaa siihen, että "haastateltava" ohjelmoija ajaa ohjelmakoodin omalla tietokoneellaan, halutessaan nähdä mitä se tekee.

Ja tuolla hetkellä ohjelmoijan tietokoneelle asentuu äärimmäisen taitavasti kehitetty vakoiluohjelmisto, joka yleensä avaa myös takaportteja hyökkääjien käyttöön. Mikäli uhri on ajanut ohjelmakoodin työtietokoneellaan, aukeaa hyökkääjille yleensä varsin helppo reitti uhrin työnantajan järjestelmiin - joko heti, tai viimeistään, kun hänen toimintaansa, salasanoja ja sen sellaista on saatu vakoiltua tulevina viikkoina tarpeeksi kauan.

Jos taas uhri on ajanut ohjelmakoodin omalla tietokoneellaan, saattaa tietokoneelle asentunut haittaohjelma pyrkiä tartuttamaan muita samassa lähiverkossa olevia tietokoneita - luottaen siihen, että uhri käyttää myös työtietokonettaan samassa lähiverkossa, vähintäänkin aika ajoin.

Tietojen mukaan varsinainen murto ja varojen kaappaaminen Binancen asiakastileiltä ei kestänyt kuin 20 minuuttia. Binance onnistui jäädyttämään siirrossa olevista varoista noin kolme miljardia dollaria, mutta toiset kolme miljardia dollaria näyttävät päätyneen varkaiden saaliiksi.

Pohjois-Koreaa epäillään varkaudesta siksi, että maa on kytketty usein aiemminkin valtaviin kryptovaluuttavarkauksiin. Kryptovaluutan varastamisen arvioidaan olevan yksi merkittävistä tavoista, millä eristyksissä oleva diktatuuri haalii itselleen ulkomaista valuuttaa.