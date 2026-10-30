KRP: Suomalaismies ylläpiti laajaa laitonta verkkopalvelua pimeässä verkossa useiden vuosien ajan

Keskusrikospoliisi epäilee suomalaismiestä kansainvälisesti toimineen laittoman levityspalvelun ylläpitämisestä pimeässä verkossa. Esitutkinnassa miehen epäillään syyllistyneen törkeään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämiseen sekä lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapitoon.

Poliisin mukaan tapaus on harvinainen, sillä epäilty ei ainoastaan levittänyt materiaalia, vaan vastasi itse palvelun teknisestä toiminnasta ja ylläpidosta.

Esitutkinnan perusteella sivusto oli käytettävissä kansainvälisesti, ja sen kautta levitettiin huomattava määrä tiedostoja, jotka sisälsivät lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa.

– Rikosepäily on melko harvinainen, koska henkilöä epäillään paitsi materiaalin levittämisestä myös kyseisen palvelun ylläpitämisestä. Esitutkinnan mukaan palvelu on ollut käytettävissä kansainvälisesti, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markus Saario Keskusrikospoliisista.

Kokonaisuuden esitutkinta käynnistyi vuonna 2025, kun toisen rikosasian yhteydessä henkilön kotiin tehdyssä kotietsinnässä löytyi suuri määrä materiaalia. Samassa yhteydessä tutkinnassa paljastui epäily siitä, että henkilö ylläpiti pimeän verkon sivustoa, jota käytettiin laittoman materiaalin levittämiseen.





Poliisi arvioi epäiltyjen rikosten tapahtuneen vuosien 2017 ja 2025 välisenä aikana. Esitutkinta on ollut pitkäkestoinen sekä teknisesti vaativa, ja tutkinnan aikana KRP on tehnyt yhteistyötä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen, Interpolin ja Europolin kanssa.

Esitutkinta on nyt valmistunut ja kokonaisuus siirtyy syyteharkintaan. Poliisi on ilmoittanut, ettei se tiedota tapauksesta enempää asian siirtyessä eteenpäin.