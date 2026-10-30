Hallitus esittää datakeskusrekisterin perustamista – taustalla huoli sähkön riittävyydestä ja hintavaikutuksista

Suomen hallitus esittää eduskunnalle uutta lakia datakeskusrekisteristä. Lakiesityksen tavoitteena on muodostaa nykyistä kokonaisvaltaisempi ja ennakollisempi tilannekuva Suomeen suunnitelluista datakeskusinvestoinneista, joiden voimakkaasti kasvavan energiankulutuksen pelätään heijastuvan koko maan sähköjärjestelmään ja kuluttajien maksamaan sähkön hintaan.

"Suomeen on tulossa huomattava määrä uusia datakeskuksia, ja samalla niiden osuus Suomen sähkönkulutuksesta kasvaa merkittävästi. Tarvitsemme parempaa tietoa tänne rakennettavista laitoksista, jotta voimme arvioida niiden vaikutuksia sähköjärjestelmään ja esimerkiksi sähkön hintaan. Tämän perusteella voimme harkita mahdollisia toimenpiteitä tilanteen hallitsemiseksi", toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Uusi ilmoitusvelvollisuus tulisi koskemaan kaikkia datakeskuksia, joiden asennetun tietotekniikan tehontarve on vähintään 0,5 megawattia. Kynnysarvoa laskettaessa samaan kokonaisuuteen kuuluvat rakennukset sekä tiedossa olevat laajennukset laskettaisiin yhteen. Pienemmät datakeskukset puolestaan voisivat liittyä rekisteriin vapaaehtoisesti.

Ylläpitäjän olisi tehtävä lakisääteinen ilmoitus 30 päivän kuluessa sähköverkon liittymissopimuksen solmimisesta ja joka tapauksessa ennen kuin varsinainen rakentaminen aloitetaan.

Rekisteriin kerättäisiin kattavat tiedot laitoksen omistuksesta, sijainnista, käyttötarkoituksesta, kapasiteetista ja aikataulusta. Lisäksi hankkeista olisi ilmoitettava niiden arvioitu sähkön- ja vedenkäyttö, ja merkittävistä muutoksista vaadittaisiin täydentävää ilmoitusta.





Rekisterin ylläpitäjänä, valvontaviranomaisena ja tilannekuvan kokoajana tulisi toimimaan Huoltovarmuuskeskus (HVK). HVK:lle annettaisiin myös valtuudet tehostaa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista uhkasakon voimalla, mikäli tietoja laiminlyödään.

Tilannekuvasta tehtäisiin myös osin julkista, sillä HVK julkaisisi datakeskuksia koskevan yhteenvedon neljännesvuosittain. Ensimmäinen julkinen yhteenveto on määrä julkaista viimeistään 30. syyskuuta 2027.

Ilmoitus ei toimi toimilupana, eikä sen perusteella voida hyväksyä tai estää hankkeita tai asettaa investoinneille ehtoja. Rekisterin ylläpidon ja valvonnan aiheuttamat kulut on tarkoitus kattaa toimijoilta perittävillä ilmoitusmaksuilla, joista säädetään myöhemmin erillisellä asetuksella.

Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan 1. huhtikuuta 2027. Velvoite koskee myös jo vireillä olevia hankkeita: sellaisten soveltamisalaan kuuluvien keskusten, joilla on jo liittymissopimus tai jotka ovat parhaillaan rakenteilla tai toiminnassa, on toimitettava ilmoitus HVK:lle viimeistään 30. kesäkuuta 2027 mennessä.