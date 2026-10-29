Tietosuojavaltuutettu varoittaa: Maksukorttitietoja viedään verkkokaupoista "tuplaklikkaus"-valelomakkeella

Tietosuojavaltuutetun toimistolle on ilmoitettu tänä vuonna paljon verkkokauppoihin kohdistuneita tietoturvaloukkauksia. Tapauksissa hyökkääjät ovat päässeet käsiksi ostajien maksukorttitietoihin.

Verkkokauppoihin tehdyissä iskuissa käytetään usein haittaohjelmia ja niin sanottua digitaalista skimmausta (digital skimming), jossa verkkokaupan sivustoon lisätään haittakoodia asiakkaiden maksutietojen kaappaamiseksi.

Hyökkäykset purevat myös sellaisiin verkkokauppoihin, jotka eivät itse käsittele tai tallenna maksutietoja vaan luottavat kolmansien osapuolten maksunvälityspalveluihin.

Näissä tapauksissa hyökkääjät käyttävät "double-tap skimming" -menetelmää. Kun asiakas siirtyy ostoskorista maksuvaiheeseen, hänelle näytetään verkkokaupan koodiin ujutettu valelomake.

Ostaja syöttää maksukortti- ja henkilötietonsa hyökkääjän lomakkeelle, minkä jälkeen hänet ohjataan vasta varsinaiseen oikeaan maksupalveluun. Koska maksutapahtuma viedään tämän jälkeen onnistuneesti loppuun ja tilaus valmistuu normaalisti, ostaja ei välttämättä huomaa mitään poikkeavaa ennen kuin tililtä alkaa ilmaantua luvattomia veloituksia.



Tietosuojavaltuutettu muistuttaa verkkokauppoja ylläpitäviä tahoja nopean reagoinnin tärkeydestä. Loukkauksen sattuessa sivuston liikenne on tarvittaessa katkaistava ja hyökkäyksen laajuus, kesto sekä vaarantuneet asiakastiedot selvitettävä tarkasti. Laiton haittakoodi ja keskeiset palvelinlokit on taltioitava selvitystyötä varten. Viranomaiselle tietoturvaloukkauksesta on ilmoitettava 72 tunnin kuluessa sen havaitsemisesta, ja asiakkaille asiasta on tiedotettava suoraan, mikäli korttitietojen tai ostohistorian vaarantuminen aiheuttaa heille korkean riskin.

Verkkokauppojen skimmauksen ohella tietosuojavaltuutetun toimisto varoittaa toisesta ilmiöstä, jossa murrettuja Microsoft 365 -tilejä hyödynnetään tilisiirtohuijauksissa. Kaapatuista yrityssähköposteista on lähetetty väärennettyjä tilinumeroita esimerkiksi ostolaskujen maksua tai työntekijöiden palkanmaksua varten.

Tällaiset tapaukset paljastuvat usein vasta silloin, kun yritys alkaa ihmetellä maksamatta jääneitä laskuja. Viranomainen tähdentää, että M365-tilikaappaus on pääsääntöisesti aina henkilötietoihin kohdistuva tietoturvaloukkaus, josta tulee tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle sekä rikosilmoitus poliisille.